396 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali Selama Libur Imlek

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SEKITAR 396 ribu kendaraan melintasi ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) selama libur Imlek 2026.
Ardam Rafif Trisilo, Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, menjelaskan selama periode libur akhir pekan Imlek 2026, sekitar 396 ribu kendaraan telah melintas di ruas tol Cipali, mulai H-4 (Jumat, 13/2) hingga hari H (Selasa, 17/2).
“Puncak arus mudik terjadi pada Sabtu, (14/2) dengan volume mencapai 88 ribu kendaraan,” tuturnya, Rabu (18/2).
Jumlah tersebut meningkat 52% dari lalu lintas normal. Volume tersebut didominasi oleh kendaraan menuju Cirebon, dengan jumlah sekitar 53 ribu kendaraan yang melintas.
Sementara untuk puncak arus balik terjadi pada Selasa (17/2) dengan total 77 ribu kendaraan melintas. Dari jumlah tersebut sekitar 47 ribu di antaranya merupakan kendaraan menuju arah Jakarta. Total lalu lintas pada hari tersebut tercatat 41% lebih tinggi dibandingkan rata-rata harian normal.
Pada kesempatan yang sama Ardam pun mengungkapkan bahwa untuk perjalanan yang lebih terencana, pengguna jalan dapat memantau kondisi lalu lintas secara real-time melalui akun resmi Imedia sosial mereka, nstagram dan X @ASTRATolCipali.
Truk tangki terbakar
Sementara itu sebuah truk tangki terbakar di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hari ini, Rabu (18/2) sekitar pukul 05.15 WIB. Kendaraan itu terbakar di KM 185+000 menuju Cirebon.
Api terlihat berkobar membakar seluruh badan tangki. Asap hitam pekat pun membumbung tinggi ke udara.
“Dugaan awal, peristiwa bermula akibat percikan yang muncul di bagian roda belakang,” papar Ardam.
Petugas segera melakukan penanganan untuk pemadaman api. Api dinyatakan benar-benar padam sekitar pukul 08.33 WIB.
Selanjutnya untuk menjaga kemanan dan kenyamanan pengguna jalan di ruas tol Cipali, kendaraan arah Cirebon sempat dialihkan untuk keluar melalui Gerbang Tol Sumberjaya di KM 175 pada pukul 08.14 WIB. Setelah kondisi dinyatakan aman, secara bertahap, pengguna jalan dapat kembali melintasi ruas Tol Cipali KM 185 dengan lajur ke-2 dibuka pada pukul 08.42 WIB dan lajur ke-1 dibuka pada 08.45 WIB.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan yang terjadi. Petugas Astra Tol Cipali bersama Sat-PJR dan Damkar wilayah setempat terus berupaya mempercepat proses evakuasi agar jalur dapat segera dilalui kembali secara normal,” tandas Ardam.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
