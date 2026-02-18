396 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali Selama Libur Imlek

Sejumlah kendaraan melintas di Tol Cipali pada masa libur imlek(MI/NURUL HIDAYAH)

SEKITAR 396 ribu kendaraan melintasi ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) selama libur Imlek 2026.

Ardam Rafif Trisilo, Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, menjelaskan selama periode libur akhir pekan Imlek 2026, sekitar 396 ribu kendaraan telah melintas di ruas tol Cipali, mulai H-4 (Jumat, 13/2) hingga hari H (Selasa, 17/2).

“Puncak arus mudik terjadi pada Sabtu, (14/2) dengan volume mencapai 88 ribu kendaraan,” tuturnya, Rabu (18/2).

Jumlah tersebut meningkat 52% dari lalu lintas normal. Volume tersebut didominasi oleh kendaraan menuju Cirebon, dengan jumlah sekitar 53 ribu kendaraan yang melintas.

Sementara untuk puncak arus balik terjadi pada Selasa (17/2) dengan total 77 ribu kendaraan melintas. Dari jumlah tersebut sekitar 47 ribu di antaranya merupakan kendaraan menuju arah Jakarta. Total lalu lintas pada hari tersebut tercatat 41% lebih tinggi dibandingkan rata-rata harian normal.

Pada kesempatan yang sama Ardam pun mengungkapkan bahwa untuk perjalanan yang lebih terencana, pengguna jalan dapat memantau kondisi lalu lintas secara real-time melalui akun resmi Imedia sosial mereka, nstagram dan X @ASTRATolCipali.

Truk tangki terbakar



Sementara itu sebuah truk tangki terbakar di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hari ini, Rabu (18/2) sekitar pukul 05.15 WIB. Kendaraan itu terbakar di KM 185+000 menuju Cirebon.

Api terlihat berkobar membakar seluruh badan tangki. Asap hitam pekat pun membumbung tinggi ke udara.



“Dugaan awal, peristiwa bermula akibat percikan yang muncul di bagian roda belakang,” papar Ardam.

Petugas segera melakukan penanganan untuk pemadaman api. Api dinyatakan benar-benar padam sekitar pukul 08.33 WIB.



Selanjutnya untuk menjaga kemanan dan kenyamanan pengguna jalan di ruas tol Cipali, kendaraan arah Cirebon sempat dialihkan untuk keluar melalui Gerbang Tol Sumberjaya di KM 175 pada pukul 08.14 WIB. Setelah kondisi dinyatakan aman, secara bertahap, pengguna jalan dapat kembali melintasi ruas Tol Cipali KM 185 dengan lajur ke-2 dibuka pada pukul 08.42 WIB dan lajur ke-1 dibuka pada 08.45 WIB.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanan yang terjadi. Petugas Astra Tol Cipali bersama Sat-PJR dan Damkar wilayah setempat terus berupaya mempercepat proses evakuasi agar jalur dapat segera dilalui kembali secara normal,” tandas Ardam.