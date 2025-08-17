Memahami Makna Bones New Era, Kerangka Nasionalisme di Edisi HUT ke-80 RI

Makna Bones New Era(Dok. NewEra)

DALAM merayakan HUT ke-80 RI, New Era menghadirkan koleksi topi limited edition bertajuk “Bones”, berkolaborasi dengan Indonesia Caps Club (ICC). Nama “Bones” yang berarti tulang diangkat sebagai simbol kerangka nilai kebangsaan, fondasi yang menyatukan masyarakat Indonesia, sekaligus mencerminkan peran komunitas sebagai tulang punggung budaya streetwear di Tanah Air.

Makna “Bones” dalam Desain

Koleksi ini memakai siluet ikonik 59FIFTY dari New Era, hadir dalam dua varian:

Varian ICC berwarna merah, menampilkan logo ICC putih di depan dan tulisan “Indonesia Caps Club” di belakang. Underbrim hijau terang menggambarkan kepulauan Indonesia sebagai kerangka geografis bangsa.

Varian +62 berwarna hitam dengan kode +62 berbentuk tipografi tulang khas “Bones”. Identitas ini melambangkan kerangka komunikasi modern bangsa Indonesia. Underbrim merahnya menegaskan semangat, keberanian, dan energi nasional.

Keduanya dilengkapi bordiran “INDONESIA” dengan highlight ONE, sebagai penegasan kerangka persatuan dalam keberagaman.

Kolaborasi Global–Lokal sebagai Tulang Punggung

New Era yang sudah hadir hampir tiga dekade di Indonesia menggandeng ICC dari tahap konsep hingga desain. Menurut Joshua Prakoso Wibowo (Brand Marketing Manager MAP Aktif Adiperkasa), pendekatan ini menghadirkan koleksi dengan sentuhan lokal yang autentik.

Bagi ICC, kolaborasi ini adalah sebuah legacy, karena komunitas yang lahir dari kesukaan pada topi kini dapat melahirkan karya orisinil bersama brand global. Seperti tulang yang menopang tubuh, komunitas ini menjadi struktur penting yang menguatkan eksistensi streetwear Indonesia.

Eksklusivitas dan Identitas

Varian ICC hanya dirilis khusus untuk anggota komunitas, menegaskan nilai loyalitas. Sementara varian +62 tersedia di gerai resmi New Era dengan jumlah terbatas.

Lewat “Bones”, nasionalisme ditampilkan bukan sekadar simbol formal, tetapi sebagai kerangka hidup yang modern, kreatif, dan relevan. Koleksi ini menunjukkan bahwa semangat persatuan bisa diekspresikan melalui streetwear, menyatukan fashion, komunitas, dan identitas Indonesia dalam satu fondasi kokoh, seperti tulang yang menopang tubuh bangsa. (Z-10)