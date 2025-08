Bertentangan dengan Nasionalisme, Demokrat Minta Bendera One Piece Ditertibkan

Ilustrasi(Dok: X)

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti fenomena pengibaran bendera One Piece. Menurutnya, pengibaran bendera itu bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.

"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme kita," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8).

Herman juga menyoroti fenomena pengibaran bendera itu terjadi jelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Ia berharap aparat penegak hukum dapat menertibkan bendera One Piece.

"Nah ini yang disayangkan dan tentu saya setuju jika ini ditertibkan. Ya ditertibkan silakan itu terjemahannya aparat penegak hukum," ujar Herman.

Belakangan muncul seruan pengibaran Bendera One Piece di media sosial jelang HUT ke-80 RI. Bendera One Piece yang dimaksud adalah Jolly Roger milik Luffy atau kru bajak laut topi jerami dalam anime dan manga One Piece. Pengibaran bendera ini memicu pro kontra. Ada yang menilai bentuk kreativitas. Namun, di sisi lain, fenomena tersebut dianggap sebagai provokasi untuk memecah belah bangsa.(M-2)