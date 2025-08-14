(MI/Arnoldus Dhae)

Sebanyak 16 Mall di Bali yang tergabung dalam Asosiasi Pengelolah Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memiliki cara tersendiri memperdalam rasa nasionalisme kepada para pengunjung. Ketua DPD APPBI Bali Zenzen Halmis mengatakan, seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Bali atau 16 Mall yang ada di seluruh Bali akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 Stanza (3 bait) dan memperdengarkan naskah Pancasila. Semuanya diputarkan secara keras melalui pengeras suara tersentral agar bisa menutupi kebisingan suara lainnya yang ada di seluruh sudut mall. "Ini dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Bukan hanya pada Agustus saja," ujarnya, Kamis (14/8) usai bertemu dan beraudiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster.

Selain itu, APPBI Provinsi Bali yang menaungi 16 mall di Bali menyatakan siap mendukung program Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan diantaranya terkait penggunaan Aksara Bali, Busana Adat Bali, mengedepankan produk lokal Bali, mulai dari berbagai jenis makanan hingga suvenir.

"Kalau untuk mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Pancasila, Pengelolaan Sampah, serta Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta memberdayakan UMKM lokal Bali, sudah kami lakukan," ujarnya.

Baca juga : TangCity Pastikan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Selama Pandemi

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Bali Wayan Koster yang dalam beberapa program pembangunan telah menempatkan nasionalisme sekaligus mencintai produk lokal Bali. "Kami sebagai anggota APPBI Bali sangat mendukung program pemerintah di Bali," ujarnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh pengelola mall untuk memberdayakan UMKM lokal Bali. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Bali dalam penguatan UMKM lokal Bali. Zenzen menyampaikan bahwa APPBI Bali tengah melaksanakan Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025 yang dilaksanakan di Sidewalk Jimbaran.

Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan Hari Jadi Provinsi Bali ke-67, serta mendukung program nasional Indonesia Shopping Festival (ISF) 2025.

Baca juga : Warga Pingsan di Pacific Place bukan Karena Covid-19

ISF merupakan program nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri ritel nasional, meningkatkan daya tarik pusat perbelanjaan sebagai destinasi wisata belanja, serta mendukung promosi produk-produk lokal, termasuk pelaku UMKM. “Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dan wisatawan ke pusat perbelanjaan, yang secara langsung akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan sektor pariwisata berkelanjutan di Bali,” jelasnya sembari menegaskan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik atas komitmen yang telah dilaksanakan oleh anggota APPBI Bali dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Koster juga mendukung penuh pelaksanaan ISF 2025 sebagai upaya mengembangkan potensi perdagangan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif di Bali. "Terimakasih telah mendukung kebijakan Pemprov Bali seperti penggunaan aksara Bali. Tapi tidak hanya di depan mall atau papan namanya saja namun juga di dalam nya (tenant-red) harus menggunakan aksara Bali nya. Setiap hari Selasa menggunakan pakaian Endek, yang asli dari pengrajin Bali. Hari Kamis, Rahina Purnama dan Tilem menggunakan pakaian adat. Setiap jam 10 mendengarkan Indonesia Raya dan Pancasila, sampah harus dikelola dengan baik dan usahakan menggunakan PLTS juga,” terangnya.

Koster juga kembali menegaskan agar tidak menjual air minum dalam kemasan di bawah 1 liter dan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Ia juga meminta agar produk UMKM Bali yang dijual dikurasi dengan baik agar benar-benar produk yang dijual oleh UMKM tersebut merupakan hasil kerajinan pengrajin lokal Bali. (H-1)