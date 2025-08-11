Soroti Efektivitas Media Digital di Mal Premium

Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, Ming Promotion memaparkan hasil studi terbaru mengenai perilaku audiens dan efektivitas media digital di dalam mal.(Dok. Ming Promotion)

MING Promotion menggelar acara bertajuk Inside Out: From the Inside Make an Impact Out di Sheraton Grand Jakarta Hotel sebagai bentuk apresiasi terhadap klien dan mitra bisnis, sekaligus memperkuat peran media digital indoor di pusat perbelanjaan premium.

Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, Ming Promotion memaparkan hasil studi terbaru mengenai perilaku audiens dan efektivitas media digital di dalam mal. Temuan menunjukkan bahwa paparan iklan di area tersebut mampu menghasilkan brand recall yang lebih tinggi dan meningkatkan keterlibatan audiens dibandingkan media luar ruang lainnya.

Acara ini juga menghadirkan berbagai testimoni dari perwakilan brand dan agensi.

"Penempatan iklan di indoor videotron premium mall memberikan dampak signifikan terhadap awareness dan interaksi audiens pada campaign mereka," kata Managing Director Starcom, Saravanan Mudaliar, dalam keterangannya, Minggu (10/8).

CEO Ming Promotion, Sandrady Irwan, menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus menghadirkan solusi media yang relevan dan efektif.

"Melalui Inside Out, kami ingin menunjukkan bahwa kekuatan media indoor videotron bukan hanya tentang visibilitas, tetapi juga tentang membangun koneksi yang lebih dekat dengan audiens di momen yang tepat. Kami menghadirkan data yang membuktikan efektivitas media ini bagi brand," ujarnya.

Selain sebagai forum berbagi wawasan, acara ini juga menjadi sarana networking dan diskusi mengenai tren industri serta potensi kolaborasi kreatif di masa mendatang. (Put/E-1)