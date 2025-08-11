Soroti Efektivitas Media Digital di Mal Premium

Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MING Promotion menggelar acara bertajuk Inside Out: From the Inside Make an Impact Out di Sheraton Grand Jakarta Hotel sebagai bentuk apresiasi terhadap klien dan mitra bisnis, sekaligus memperkuat peran media digital indoor di pusat perbelanjaan premium.
Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, Ming Promotion memaparkan hasil studi terbaru mengenai perilaku audiens dan efektivitas media digital di dalam mal. Temuan menunjukkan bahwa paparan iklan di area tersebut mampu menghasilkan brand recall yang lebih tinggi dan meningkatkan keterlibatan audiens dibandingkan media luar ruang lainnya.
Acara ini juga menghadirkan berbagai testimoni dari perwakilan brand dan agensi.
"Penempatan iklan di indoor videotron premium mall memberikan dampak signifikan terhadap awareness dan interaksi audiens pada campaign mereka," kata Managing Director Starcom, Saravanan Mudaliar, dalam keterangannya, Minggu (10/8).
CEO Ming Promotion, Sandrady Irwan, menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus menghadirkan solusi media yang relevan dan efektif.
"Melalui Inside Out, kami ingin menunjukkan bahwa kekuatan media indoor videotron bukan hanya tentang visibilitas, tetapi juga tentang membangun koneksi yang lebih dekat dengan audiens di momen yang tepat. Kami menghadirkan data yang membuktikan efektivitas media ini bagi brand," ujarnya.
Selain sebagai forum berbagi wawasan, acara ini juga menjadi sarana networking dan diskusi mengenai tren industri serta potensi kolaborasi kreatif di masa mendatang. (Put/E-1)
Pemerintah Kota Bandung Jawa Barat sudah menyiapkan langkah setelah melihat sejumlah mal sepi pengunjung atau bisa dibilang mati suri.
Pico Indonesia, selaku pengelola Mal Pluit Junction, berkomitmen menuntaskan transformasi mal tersebut menjadi EV Indonesia Center di akhir tahun ini.
Jakarta Premium Outlets diharapkan menjadi ikon pusat belanja di Tangerang dan di Jakarta.
PUSAT perbelanjaan atau mal Jakarta Premium Outlets diperkirakan mulai beroperasi pada 2025. Proyek ini dekat dengan Sky House Alam Sutera+.
Kebakaran melanda lantai lima dan enam Mal Citraland pada Jumat (4/10) dini hari sekitar pukul 00.50 WIB.
APPBI menilai pemutaran lagu atau musik di pusat perbelanjaan dimaksudkan untuk lebih memberi suasana dan kenyamanan bagi para pengunjung saja.
Sering kali orang berperilaku seolah ingin membeli sesuatu sebagai strategi untuk membentuk citra diri sebagai konsumen berdaya beli di hadapan orang lain.
PENURUNAN daya beli masyarakat tidak hanya ditunjukkan dengan adanya kalangan 'rojali', atau rombongan jarang beli. Tetapi kini muncul kalangan bernama 'rohana' atau rombongan hanya nanya.
Pergantian nama ini menjadi komitmen perusahaan untuk merevitalisasi kawasan niaga bersejarah melalui pendekatan modern dan adaptif.
Setiap akhir pekan, suasana semakin meriah dengan kehadiran karakter Baby Zu yang tampil ceria dan siap menghibur anak-anak melalui sesi bernyanyi dan menari bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved