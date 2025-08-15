Dorong Ekonomi dan UMKM, APPBI Gelar Indonesia Shopping Festival 2025

Memeriahkan HUT Kemerdekaan ke-80 RI, para pengelola pusat perbelanjaan melalui Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berkomitmen dorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang retail, agar dapat dan mendukung lini pembangunan negara.(MI/Naufal Zuhdi)

MEMERIAHKAN HUT Kemerdekaan ke-80 RI, para pengelola pusat perbelanjaan melalui Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berkomitmen dorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang retail, agar dapat dan mendukung lini pembangunan negara.

Dalam momentum memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, APPBI kembali hadirkan Indonesia Shopping Festival 2025 pada 14 hingga 24 Agustus 2025 yang serentak digelar di berbagai pusat belanja di Indonesia. Festival belanja ini tidak hanya memberikan promo menarik, tapi juga jadi momentum untuk menggerakkan kembali sektor UMKM di tengah pemulihan ekonomi nasional.

"Indonesia Shopping Festival 2025 menghadirkan berbagai program unggulan seperti pesta diskon besar-besaran hingga 80%, angka yang melambangkan tahun Kemerdekaan Indonesia sebagai daya tarik pengunjung. Tidak hanya itu, diramaikan juga dengan pameran produk unggulan UMKM, serta kegiatan budaya dan hiburan bernuansa Kemerdekaan yang diadakan serentak di pusat perbelanjaan," papar Alphonzus Wijaja, Ketua Umum APPBI.

"Dari diselenggarakannya Indonesia Shopping Festival, diharapkan masyarakat dapat merasakan euforia Kemerdekaan Indonesia dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif, sembari medorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor retail dan industri kreatif," imbuhnya.

Pembukaan Indonesia Shopping Festival tahun ini berlangsung di Lippo Mall Nusantara, Jakarta pada 14 Agustus 2025 pukul 14.00 WIB. Secara resmi seremonial dibuka langsung oleh Ketua Umum APPBI bersama Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian kooardinator Bidang Perekonomian, Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, dan Koordinator BINA & Ketua Umum Hippindo Budiharjo Iduansyah.

Indonesia Shopping Festival dimeriahkan oleh pertunjukan seni tradisional yakni Tarian Nusantara. Semangat Kemerdekaan semakin terpancar dengan hadirnya peragaan busana dalam Parade Festival Merah Putih yang dipersembahkan oleh beberapa pusat perbelanjaan di Indonesia.

Lippo Malls Indonesia menyambut baik pembukaan Indonesia Shopping Festival tahun ini dilakukan di Lippo Mall Nusantara. Momen ini sebagai wadah untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus menggerakkaan perekonomiaan nasional melalui program promosi belanja yang menarik dan kolaborasi dengan brand lokal hingga internasional.

Merupakan penghormatan menjadi lokasi pembukaan kegiatan program belanja berskala nasional ini untuk memepertegas komitmet Lippo Malls Indonesia dalam mendukung pertumbuhan retail, memperkuat citra pusat perbelanjaan sebagai destinasi lifestyle terdepan, dan mengajak masyarakat bersama sama merayakan kemerdekaan dengan penuh kebanggaan.

Indonesia Shopping Festival kembali hadirkan program Big Shop Big Win yang merupakan undian belanja seluruh mal di Indonesia. Terdapat hadiah menarik dalam Big Shop Big Win yaitu, mobil EV Vinfast, iPhone 16, hingga jutaan voucher MAP.

Mekanisme belanjanya hanya dengan registrasi ke customer service di mal seluruh Indonesia dan tunjukkan struk belanja pada tanggal yang sama di mal partisipasi minimal Rp 100.000 untuk mendapatkan 1 nomor undian. Kemudian, pengunjung akan menerima nomor undian melalui email secara otomatis.

Periode belanja berlangsung dari 1 hingga 24 Agustus 2025. Nantinya pengundian Big Shop Big Win akan diumumkan pada penutupan Indonesia Shopping Festival 2025 di Summarecon Mall Serpong pada 28 Agustus 2025.

Indonesia Shopping Festival merupakan kolaborasi strategis antara APPBI dengan Kementerian Republik Indonesia, GIPI, BINA, Hippindo, dan Aprindo dalam rangka dukung pertumbuhan ekonomi domestik dan promosi produk dalam negeri. Di antaranya adalah festival kuliner khas Nusantara yang menyajikan aneka hidangan autentik dari berbagai daerah di Indonesia, bazar produk dalam negeri & UMKM yang memiliki beragam pilihan produk kreatif, mode, dan kerajinan tangan karya anak bangsa. serta pertunjukan seni dan budaya yang akan diselenggarakan di sejumlah mal tertentu.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Shopping Festival 2025, diharapkan target transaksi sebesar Rp23 triliun dapat tercapai, didukung oleh partisipasi lebih dari 400 mal di seluruh Indonesia. Festival ini bukan hanya menjadi momentum untuk meningkatkan daya beli dan kunjungan ke pusat perbelanjaan, tetapi juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap pelaku UMKM dalam memajukan produk lokal.

"Dengan begitu, bersama-sama kita mendorong pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Alphonzus. (E-1)