Retail Tawarkan Hadiah Fantastis Jaga Loyalitas Konsumen

Ilustrasi(Dok Ist)

FENOMA rombongan jarang beli (rojali) di industri retail menjadi sorotan belakangan ini. Oleh karena itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendorong pemerintah menyalurkan bantuan untuk mendongkrak darya beli masyarakat.

Fenomena rojali merupakan kondisi ketika pengunjung hanya mendatangi pusat perbelanjaan tanpa berbelanja dan membeli barang secara daring untuk membandingkan harga dan mencari yang termurah.

Di sisi lain, industri retail menawarkan berbagai program untuk menjaga daya beli dan sebagai bentuk apresiasi kepada pengunjung setianya. Hal tersebut dilakukan Aeon Mall Sentul City yang menawarkan hadiah grand prize 1 unit mobil listrik BYD M6.

“Pada bulan Oktober tahun 2025 Aeon Mall Sentul City genap berusia 5 tahun, kami mencoba untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda. Dengan adanya shopping program Ride the Rewards, kami berharap pengunjung setia dapat merasakan apresiasi serta rasa terima kasih kami atas dukungannya selama ini," jelas General Manager Mall Operatin Aeon Mall Sentul City Bayu Tunggul Aji.

"Kami sudah menyiapkan banyak hadiah terbaik dengan mobil listrik BYD M6 sebagai hadiah utama. Semoga shopping program ini diterima dengan baik dan dapat menjadi program rutin yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, tentunya dengan hadiah yang lebih menarik lagi,” kata Bayu Tunggul Aji.

Launching pada tanggal 8 Agustus 2025, pengunjung yang juga menjadi member aplikasi Aeon Mall Indonesia dapat mengikut shopping program ini dengan cara mengumpulkan kupon undian.

Untuk menambah kemeriahan malam tahun baru, program ini akan diundi pada tanggal 31 Desember mendatang di Canal Stage, Ground Floor. 26 hadiah yang dapat dimenangkan oleh pengunjung selain mobil listrik BYD M6 adalah motor Vespa Sprint 150 I-Get ABS, motor Yamaha Fazzio, tiet kapal pesiar, game console Nintendo Switch 2, game console PlayStatin 5, Apple Watch, TV, paket liburan ke Bali, vocer shopping senilai jutaan rupiah dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Untuk mendapatkan 1 kupon undian, pengunjung wajib mengumpulkan 5 stamp yang bisa didapatkan dari berbelanja di seluruh toko yang berada di Aeon Mall Sentul City. Sedangkan, untuk mendapatkan 1 stamp, pengunjung dapat melakukan transaksi minimal Rp250.000 dan langsung mendapatkan nomer undian.

Peserta program wajib menghadiri acara pengundian dengan membawa kupon yang dimiliki sebagai sarana untuk melakukan verifiasi pemenang. (H-2)