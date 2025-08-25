Hotel Butik Berkonsep Seni dan Gaya Hidup Hadir di Cibubur, Artotel Living World Kota Wisata Cibubur

Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur(MI/Nike Amelia Sari)

ARTOTEL Living World Kota Wisata Cibubur, sebuah hotel butik yang mengusung konsep seni dan gaya hidup hadir di Cibubur. Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur yang merupakan hasil kolaborasi Kawan Lama Group, Sinar Mas Land, dan Artotel Group ini resmi dibuka pada Kamis (21/8).

Artotel Living World Kota Wisata Cibubur merupakan hotel yang menawarkan one-stop destination untuk bisnis dan liburan dengan konsep terintegrasi langsung dengan pusat perbelanjaan Living World Kota Wisata Cibubur.

Dibangun di atas lahan 18.000 m², hotel ini terdiri dari 11 lantai yang dilengkapi 196 kamar tamu dengan tiga pilihan tipe kamar, yakni Studio 24 (Superior), Studio 38 (Deluxe), dan Studio 52 (Suite). Hotel ini juga ditunjang dengan fasilitas hotel yang terdiri dari 2 restoran, yaitu Sitro All Day Dining dan De'attic Rooftop Cafe, infinity pool, gym, serta artspace yang menjadi fasilitas khusus untuk hotel dengan merek Artotel.

Untuk mendukung kebutuhan meetings. incentives, conferences dan exhibitions (MICE), hotel ini dilengkapi dengan fasilitas grand ballroom yang berkapasitas hingga 800 orang, serta enam ruang pertemuan (meeting rooms) berkapasitas hingga 200 orang.

Theresia Setiadjaja, Director of Mall Operation Kawan Lama Group, mengungkapkan kehadiran Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur merupakan bagian dari agenda pengembangan PT Sahabat Kota Wisata, joint venture company antara Kawan Lama Group dan Sinar Mas Land, untuk mewujudkan komitmen dalam menghadirkan destinasi belanja, hiburan, dan gaya hidup yang lengkap dalam satu kawasan terintegrasi.

"Living World Kota Wisata Cibubur ini adalah Living World pertama yang dilengkapi dengan fasilitas hotel. Harapan kami untuk Living World ini, dengan hadirnya hotel butik ini, tentunya tidak hanya menambah fasilitas baru, tapi juga untuk melengkapi dari mall yang sudah kami punya, dimana pengunjungnya bisa berbelanja, kuliner, hiburan, hingga mendukung kebutuhan meeting, conferences, dan exhibition," katanya, yang hadir dalam acara konferensi pers grand opening Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur, yang digelar di Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur, Kabupaten Bogor, Kamis (21/8).

Lebih lanjut, Theresia mengatakan hotel butik yang dikelola oleh Artotel Group ini terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan melalui akses di ground floor, pengunjung dapat berbelanja, bersantap, menikmati hiburan, hingga beristirahat dengan nyaman tanpa harus berpindah lokasi.

"Kami percaya integrasi ini akan memberikan pengalaman yang lebih praktis, menyeluruh, dan berkesan bagi seluruh pengunjung, baik untuk kebutuhan bisnis maupun waktu berkualitas bersama keluarga," paparnya.

Sentuhan Seni Menawan

Sebagai hotel yang mengusung konsep seni kontemporer, Artotel Living World Kota Wisata Cibubur memiliki sentuhan seni di setiap sudut hotelnya yang berkolaborasi dengan enam seniman Indonesia, yaitu Tutu, Rizky Januar, Ella Wijt, A.T Sitompul, Bunga Yuridespita, dan Zent.

Dengan mengusung tema "Kaleidoscope of Nature", keenam seniman tersebut menciptakan berbagai karya seni yang terinspirasi dari alam dan makhluk hidup yang dapat dinikmati para tamu di setiap kamar serta ruang publik hotel.

"Dengan hadirnya Artotel Living World Kota Wisata - Cibubur, pengunjung tidak hanya mendapatkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap, tetapi juga dapat menikmati berbagai pilihan tenant, event menarik, hingga sajian kuliner dari brand ternama tanpa harus keluar kawasan. Inilah komitmen kami untuk menjadikan Living World Kota Wisata sebagai magnet baru bagi masyarakat timur Jakarta dan Bogor, sekaligus meningkatkan nilai kawasan Kota Wisata Cibubur secara keseluruhan," kata Fariyanto N. Sonda, Chief Executive Officer (CEO) Retail and Hospitality Sinar Mas Land.

"Dengan hadirnya ARTSPACE sebagai ruang galeri seni dengan genre seni kontemporer, kami berharap hotel ini dapat menggeliatkan industri seni dan kreatif serta memberi wadah untuk anak anak muda berkarya dan berkumpul di wilayah timur kota Jakarta," ujar Eduard Rudolf Pangkerego, Chief Executive Officer (CEO) Artotel Group.

Artotel Living World Kota Wisata Cibubur dapat diakses melalui tiga jalur tol, yaitu Tol Jagorawi, Tol JORR 1 (via Jatiasih), dan Tol Cimanggis-Cibitung yang memiliki gerbang tol langsung di dalam kawasan Kota Wisata Cibubur, terkoneksi dengan Tol Cinere-Jagorawi dan Tol Jakarta-Cikampek.

Selain kendaraan pribadi, akses juga didukung LRT rute Cibubur-Cawang-Dukuh Atas, serta shuttle bus dari dalam Kota Wisata menuju berbagai titik di Jakarta seperti Sudirman, Senayan, Semanggi, Grogol, dan ITC Mangga Dua. (Nas/M-3)