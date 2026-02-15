Yuko Yamaguchi Pensiun Setelah 46 Tahun Mengawal Hello Kitty

Desainer Hello Kitty Yuko Yamaguchi(AFP/AARON TAM)

DUNIA desain Jepang bersiap melepas salah satu sosok paling berpengaruh dalam industri kreatif global. Setelah 46 tahun mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan Hello Kitty, Yuko Yamaguchi resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi desainer utama.

Sejak mengambil alih tugas desain pada 1980, lima tahun setelah karakter tersebut pertama kali diluncurkan, Yamaguchi telah mengubah karakter mungil ini menjadi fenomena budaya dunia.

Sanrio, perusahaan di balik Hello Kitty, menyatakan bahwa Yamaguchi telah 'menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya.

Baca juga : Kolaborasi Epik! Hello Kitty dan JJ CoComelon Hadir di Serial YouTube Baru

Meski pensiun, Yamaguchi, yang kini berusia 70 tahun, akan tetap berada di Sanrio untuk memberikan saran dan dukungan teknis bagi penerusnya.

Perjalanan Menuju Ikon Global

Di bawah kepemimpinan Yamaguchi selama empat dekade, Hello Kitty tidak lagi sekadar karakter di atas dompet koin, melainkan salah satu waralaba paling menguntungkan di dunia.

Yamaguchi memainkan peran penting saat budaya kawaii, estetika Jepang yang menonjolkan sisi feminin dan kekanak-kanakan, mulai meledak di pasar internasional.

Baca juga : Gaun Desainer Nila Baharuddin, Bervolume dengan Cutting Menawan

Dedikasi Yamaguchi terhadap karakter ini pun tidak tanggung-tanggung. Ia sering tampil di depan publik dengan gaun khas Hello Kitty dan tatanan rambut cepol yang ikonik, menjadikannya perwujudan hidup dari merek yang ia kelola.

Sanrio mencatat bahwa Yamaguchi telah sukses mengembangkan Hello Kitty menjadi karakter yang dicintai semua orang.

Sosok di Balik Pita Merah

Salah satu fakta unik yang sering ditegaskan selama masa jabatan Yamaguchi adalah identitas asli Hello Kitty.

Meskipun sering disalahpahami sebagai kucing, Sanrio menekankan bahwa ia adalah seorang anak perempuan dari pinggiran Kota London. Ia memiliki saudara kembar bernama Mimmy dan seorang kekasih bernama Dear Daniel.

Satu ciri khas yang tetap dipertahankan adalah wajahnya yang tanpa mulut. Sanrio menjelaskan bahwa Kitty tidak berbicara, namun ia telah menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi dan merek besar mulai dari Unicef, Nintendo, hingga label mewah Balenciaga.

Menatap Masa Depan

Posisi Yamaguchi akan digantikan oleh desainer internal Sanrio yang dikenal dengan nama samaran Aya. Aya dikabarkan telah bekerja berdampingan dengan Yamaguchi selama beberapa waktu dan dijadwalkan akan mengambil alih tanggung jawab penuh pada akhir 2026.

Masa depan Hello Kitty pun tampak kian cerah. Selain kehadiran taman hiburan yang terus berekspansi ke Tiongkok, karakter ini dijadwalkan akan melakukan debut sinematiknya melalui film garapan Warner Bros pada 2028 mendatang.

Meski tongkat estafet telah berpindah, warisan kreativitas yang ditinggalkan Yamaguchi telah memastikan Hello Kitty tetap menjadi ikon abadi di hati penggemarnya. (bbc/Z-1)