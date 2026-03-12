BRI-MI Berbagi Kebahagiaan Ramadan bersama Anak Yatim

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyalurkan bantuan sosial dalam rangka program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertema "Satu Ramadan untuk Semua". Acara berlangsung di Ruang Kolaborasi BRI-MI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, acara tersebut juga menjadi wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu.

Dalam kegiatan tersebut disalurkan santunan kepada 30 anak yatim dari Yayasan Ar-Ridwan melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN). Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima di bulan Ramadan.

Direktur Utama BRI-MI, Arief Budiman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.

"Ramadan merupakan momentum yang sangat bermakna untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Arief.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari ekosistem BRI Group, perusahaan terus berupaya menjalankan berbagai program sosial yang sejalan dengan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Program ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan YBM BRILiaN yang selama ini aktif menyalurkan berbagai program sosial dan kemanusiaan.

"Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas serta berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. (H-2)