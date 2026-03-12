BRI-MI Berbagi Kebahagiaan Ramadan bersama Anak Yatim

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menggelar kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyalurkan bantuan sosial dalam rangka program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bertema "Satu Ramadan untuk Semua". Acara berlangsung di Ruang Kolaborasi BRI-MI, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan. Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, acara tersebut juga menjadi wujud kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim piatu.
Dalam kegiatan tersebut disalurkan santunan kepada 30 anak yatim dari Yayasan Ar-Ridwan melalui Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN). Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima di bulan Ramadan.
Direktur Utama BRI-MI, Arief Budiman mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan peran sosial di tengah masyarakat.
"Ramadan merupakan momentum yang sangat bermakna untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," kata Arief.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari ekosistem BRI Group, perusahaan terus berupaya menjalankan berbagai program sosial yang sejalan dengan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Program ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan YBM BRILiaN yang selama ini aktif menyalurkan berbagai program sosial dan kemanusiaan.
"Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas serta berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya.
Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. (H-2)
Hotel Ciputra Jakarta menggelar kegiatan CSR Ramadan bersama anak-anak Yayasan Pelopor Kepedulian dengan fashion show, marawis, ceramah, dan buka puasa bersama.
Pemilihan asupan yang tepat, terutama buah-buahan, menjadi faktor penentu agar tubuh kembali bugar dan tetap sehat sepanjang bulan Ramadan.
BRImo menghadirkan promo Ramadan cashback 40% melalui pembayaran QRIS di merchant Kenangan Brands seperti Kopi Kenangan, Chigo, dan Satu Kenangan hingga 31 Maret 2026.
Memasukkan makanan tinggi lemak secara tiba-tiba, seperti mengonsumsi gorengan saat berbuka puasa, memaksa sistem pencernaan bekerja ekstra keras seketika.
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa tujuan utama berpuasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Salah satu indikator utama ketakwaan tersebut adalah kedermawanan atau kesediaan untuk berbagi.
Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan bulanan Beasiswa Teladan Negeri
BRI Insurance menyalurkan bantuan peralatan sekolah dan biaya operasional kepada Yayasan Ridho Berkah Sejahtera dan Yayasan Bayata di Jakarta sebagai bagian dari program TJSL Ramadan 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Chandra, itu juga dirangkai dengan acara buka puasa bersama ribuan anak yatim, serta kehadiran penyanyi religi Opick serta tausiah dari ustaz Zaky Mirza.
Vega Hotel Gading Serpong menyelenggarakan kegiatan istimewa bertajuk "Buka Puasa Bersama Anak Yatim & Media-Content Creator Gathering".
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved