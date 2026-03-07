Jadwal Buka Puasa Jakarta 8 Maret 2026 dan Tips Sehat dari Ahli Gizi

Ilustrasi(Freepik.com)

Hari ini, Minggu, 8 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta menjalankan ibadah puasa hari ke-18 Ramadan 1447 H. Mengetahui waktu berbuka yang tepat bukan hanya soal ketaatan ibadah, tetapi juga awal dari manajemen kesehatan tubuh selama bulan suci.

Waktu Maghrib & Isya DKI Jakarta (8 Maret 2026) Berdasarkan jadwal resmi Kementerian Agama RI: MAGHRIB: 18.12 WIB

ISYA: 19.21 WIB

Panduan Buka Puasa Sehat Agar Tubuh Tetap Bugar

Ahli gizi menyarankan agar momen berbuka tidak dijadikan ajang konsumsi kalori berlebih. Berikut adalah tahapan berbuka puasa yang direkomendasikan secara medis:

Baca juga : Jadwal Imsakiyah Jakarta 24 Februari 2026 dan Tips Puasa Sehat

1. Segerakan Berbuka dengan Air Putih dan Kurma

Sesuai sunnah Rasulullah SAW, berbuka dengan kurma sangat baik secara ilmiah. Kurma mengandung serat dan gula alami yang mampu mengembalikan kadar glukosa darah tanpa mengejutkan sistem pencernaan.

2. Beri Jeda Sebelum Makan Berat

Jangan langsung menyantap nasi padang atau hidangan berlemak tepat setelah azan. Gunakan waktu shalat Maghrib sebagai jeda (sekitar 15-20 menit). Jeda ini memberikan waktu bagi hormon leptin (hormon kenyang) untuk mulai bekerja, sehingga Anda tidak makan berlebihan saat hidangan utama tiba.

3. Perhatikan Komposisi Gizi Seimbang

Gunakan prinsip Isi Piringku dari Kemenkes RI saat makan malam:

Komponen Porsi Ideal Sayur & Buah 50% dari Piring Protein (Ikan/Ayam/Tempe) 25% dari Piring Karbohidrat Kompleks 25% dari Piring

Hindari Kebiasaan Ini Saat Berbuka

Minum Es Berlebihan: Air yang terlalu dingin dapat menyebabkan kontraksi pada lambung yang baru saja kosong.

Air yang terlalu dingin dapat menyebabkan kontraksi pada lambung yang baru saja kosong. Makan Gorengan Berlebih: Kandungan lemak trans pada gorengan sulit dicerna dan dapat memicu rasa lemas/mengantuk setelah berbuka.

Kandungan lemak trans pada gorengan sulit dicerna dan dapat memicu rasa lemas/mengantuk setelah berbuka. Minuman Berkafein: Kopi atau teh pekat saat perut kosong dapat memicu iritasi lambung dan bersifat diuretik (mempercepat dehidrasi).

Tips Tambahan: Untuk warga di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi (18.11 WIB) dan Tangerang (18.13 WIB), harap menyesuaikan waktu beberapa menit sesuai dengan lokasi geografis masing-masing agar ibadah tetap sah.

Demikian jadwal azan Maghrib Jakarta 8 Maret 2026. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.