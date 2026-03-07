Jadwal Buka Puasa Jakarta 8 Maret 2026 dan Tips Sehat dari Ahli Gizi

Headline
Hari ini, Minggu, 8 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta menjalankan ibadah puasa hari ke-18 Ramadan 1447 H. Mengetahui waktu berbuka yang tepat bukan hanya soal ketaatan ibadah, tetapi juga awal dari manajemen kesehatan tubuh selama bulan suci.
Berdasarkan jadwal resmi Kementerian Agama RI:
Ahli gizi menyarankan agar momen berbuka tidak dijadikan ajang konsumsi kalori berlebih. Berikut adalah tahapan berbuka puasa yang direkomendasikan secara medis:
Sesuai sunnah Rasulullah SAW, berbuka dengan kurma sangat baik secara ilmiah. Kurma mengandung serat dan gula alami yang mampu mengembalikan kadar glukosa darah tanpa mengejutkan sistem pencernaan.
Jangan langsung menyantap nasi padang atau hidangan berlemak tepat setelah azan. Gunakan waktu shalat Maghrib sebagai jeda (sekitar 15-20 menit). Jeda ini memberikan waktu bagi hormon leptin (hormon kenyang) untuk mulai bekerja, sehingga Anda tidak makan berlebihan saat hidangan utama tiba.
Gunakan prinsip Isi Piringku dari Kemenkes RI saat makan malam:
|Komponen
|Porsi Ideal
|Sayur & Buah
|50% dari Piring
|Protein (Ikan/Ayam/Tempe)
|25% dari Piring
|Karbohidrat Kompleks
|25% dari Piring
Demikian jadwal azan Maghrib Jakarta 8 Maret 2026. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
