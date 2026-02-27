Jadwal Imsakiyah Jakarta dan Sekitarnya 28 Februari 2028: Waktu Salat & Doa Ramadan

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki periode minggu kedua Ramadan 1449 H, umat Muslim kini berada di fase Maghfirah atau pengampunan. Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin, 28 Februari 2028.

Wilayah Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya DKI Jakarta 04:32 04:42 12:06 15:15 18:13 19:23 Kota Bogor 04:33 04:43 12:07 15:16 18:17 19:27 Depok 04:32 04:42 12:06 15:16 18:14 19:24 Tangerang 04:33 04:43 12:07 15:16 18:14 19:24 Bekasi 04:31 04:41 12:05 15:14 18:13 19:23

Doa Minggu Kedua Ramadan (Fase Ampunan) "Astaghfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih." Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku dari segala dosa dan aku bertaubat kepada-Nya." Baca juga : Update Jadwal Buka Puasa Jakarta 26 Februari 2026 & Panduan Diet Lambung

Keutamaan Fase Maghfirah

Bulan Ramadan dibagi menjadi tiga bagian (ashra). Sepuluh hari kedua, yang jatuh pada akhir Februari hingga awal Maret 2028 ini, merupakan masa di mana pintu ampunan Allah SWT dibuka seluas-luasnya. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memperbaiki hubungan antar sesama manusia.

Tips Menjalankan Ibadah

Perbanyak Sedekah: Mengiringi permohonan ampunan dengan berbagi kepada sesama.

Jaga Hidrasi: Minum air putih yang cukup saat antara waktu berbuka hingga sahur.

Shalat Tarawih: Tetap istiqamah menjalankan salat sunnah tarawih dan witir meski sudah memasuki pertengahan bulan.

Demikian jadwal imsakiyah dan salat untuk wilayah Jabodetabek. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawabi.

