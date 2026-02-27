Jadwal Imsakiyah Jakarta dan Sekitarnya 28 Februari 2028: Waktu Salat & Doa Ramadan

Headline
Memasuki periode minggu kedua Ramadan 1449 H, umat Muslim kini berada di fase Maghfirah atau pengampunan. Berikut adalah rincian jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin, 28 Februari 2028.
|Wilayah
|Imsak
|Subuh
|Dzuhur
|Ashar
|Maghrib
|Isya
|DKI Jakarta
|04:32
|04:42
|12:06
|15:15
|18:13
|19:23
|Kota Bogor
|04:33
|04:43
|12:07
|15:16
|18:17
|19:27
|Depok
|04:32
|04:42
|12:06
|15:16
|18:14
|19:24
|Tangerang
|04:33
|04:43
|12:07
|15:16
|18:14
|19:24
|Bekasi
|04:31
|04:41
|12:05
|15:14
|18:13
|19:23
"Astaghfirullaha rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih."
Artinya: "Aku memohon ampun kepada Allah Tuhanku dari segala dosa dan aku bertaubat kepada-Nya."
Bulan Ramadan dibagi menjadi tiga bagian (ashra). Sepuluh hari kedua, yang jatuh pada akhir Februari hingga awal Maret 2028 ini, merupakan masa di mana pintu ampunan Allah SWT dibuka seluas-luasnya. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memperbaiki hubungan antar sesama manusia.
Demikian jadwal imsakiyah dan salat untuk wilayah Jabodetabek. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawabi.
Jadwal yang dirilis pemerintah telah melalui proses perhitungan hisab yang cermat dan disesuaikan dengan kondisi astronomis tiap wilayah.
