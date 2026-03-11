Jadwal Imsak Jakarta 12 Maret 2026 dan Doa Malam Lailatul Qadar

Headline
Umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini telah memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H. Pada Kamis, 12 Maret 2026, pencarian malam Lailatul Qadar semakin intensif dilakukan mengingat malam tersebut merupakan salah satu malam ganjil (malam ke-23 Ramadan).
Berikut adalah detail jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya serta panduan doa malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Berdasarkan data jadwal imsakiyah dari Kementerian Agama RI, berikut adalah waktu imsak dan salat untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2026 (22 Ramadan 1447 H):
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|04:33
|Subuh
|04:43
|Zuhur
|12:06
|Asar
|15:11
|Magrib (Buka Puasa)
|18:11
|Isya
|19:19
Catatan: Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, waktu imsak dan berbuka biasanya memiliki selisih sekitar 1-2 menit.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi [Jadwal Imsakiyah 2026]. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan
Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus kepada Sayyidah Aisyah RA untuk dibaca pada malam-malam terakhir Ramadan, terutama saat malam ganjil.
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.
"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."
Kamis malam, 12 Maret 2026, bertepatan dengan malam ke-23 Ramadan 1447 H. Dalam tradisi Islam, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir (21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan) memiliki peluang besar terjadinya Lailatul Qadar. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf, membaca Al-Qur'an, dan memanjatkan doa pengampunan tersebut sepanjang malam hingga fajar menyingsing.
Membaca doa ini bukan sekadar menjalankan sunnah, melainkan menyelami samudera pemaafan Allah SWT yang sangat luas.
