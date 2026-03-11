Jadwal Imsak Jakarta 12 Maret 2026 dan Doa Malam Lailatul Qadar

Ilustrasi(Freepik.com)

Umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini telah memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H. Pada Kamis, 12 Maret 2026, pencarian malam Lailatul Qadar semakin intensif dilakukan mengingat malam tersebut merupakan salah satu malam ganjil (malam ke-23 Ramadan).

Berikut adalah detail jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya serta panduan doa malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Jadwal Imsakiyah Jakarta 12 Maret 2026

Berdasarkan data jadwal imsakiyah dari Kementerian Agama RI, berikut adalah waktu imsak dan salat untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2026 (22 Ramadan 1447 H):

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:33 Subuh 04:43 Zuhur 12:06 Asar 15:11 Magrib (Buka Puasa) 18:11 Isya 19:19

Catatan: Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, waktu imsak dan berbuka biasanya memiliki selisih sekitar 1-2 menit.

Doa Malam Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari seribu bulan. Rasulullah SAW mengajarkan doa khusus kepada Sayyidah Aisyah RA untuk dibaca pada malam-malam terakhir Ramadan, terutama saat malam ganjil.

Bacaan Doa (Arab) اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي Bacaan Latin Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Arti Doa "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."

Mengapa Malam Ini Istimewa?

Kamis malam, 12 Maret 2026, bertepatan dengan malam ke-23 Ramadan 1447 H. Dalam tradisi Islam, malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir (21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan) memiliki peluang besar terjadinya Lailatul Qadar. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf, membaca Al-Qur'an, dan memanjatkan doa pengampunan tersebut sepanjang malam hingga fajar menyingsing.