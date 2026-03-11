Makna Doa Lailatul Qadar Allahumma Innaka Afuwwun Tuhibbul Afwa Fa Fu Anna: Arab, Latin, dan Keutamaannya!

Headline
DOA Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna merupakan salah satu permohonan yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama saat memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan. Doa ini mengandung pengakuan atas kemahakuasaan Allah dalam memberikan maaf secara total.
Berikut adalah lafal doa sesuai sunnah dalam teks Arab, latin, dan terjemahannya:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا
Latin: Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fafu anna.
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."
Dalam teologi Islam, terdapat perbedaan halus namun mendalam antara memohon ampunan (maghfirah) dan memohon maaf (afwu):
|Istilah
|Makna Filosofis
|Dampaknya
|Al-Maghfirah
|Menutup dosa (Covering)
|Dosa tetap ada di catatan tapi ditutupi dari pandangan mahluk lain.
|Al-Afwu
|Menghapus dosa (Erasing)
|Dosa dihapus sepenuhnya dari buku amal seolah tidak pernah terjadi.
Mengapa Rasulullah SAW secara khusus mengajarkan doa ini kepada Aisyah RA? Berikut adalah alasannya:
Mengamalkan doa Allahumma innaka 'afuwwun adalah bentuk kerendahan hati tertinggi seorang hamba. Di tahun 2026 ini, mari kita persiapkan diri untuk menyambut malam-malam terakhir Ramadhan dengan lisan yang basah oleh doa ini, mengharap ridha dan penghapusan dosa yang sempurna dari Allah SWT. (Z-10)
