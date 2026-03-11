7 Amalan Lailatul Qadar Sesuai Sunnah untuk Meraih Keberkahan Seribu Bulan

Amalan Lailatul Qadar Sesuai Sunnah.(Freepik)

MALAM Lailatul Qadar merupakan momen spiritual paling prestisius dalam kalender Islam. Di tahun 2026 (1447 H), umat Muslim kembali memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan dengan penuh harap.

Mengingat kemuliaannya yang setara dengan seribu bulan, mempersiapkan strategi ibadah menjadi hal yang krusial.

Berikut adalah 7 amalan utama yang dianjurkan oleh para ulama berdasarkan sunnah Rasulullah SAW untuk menghidupkan Lailatul Qadar:

Amalan yang paling utama adalah memanjatkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah RA. Doa ini menitikberatkan pada permohonan ampunan (afwu) kepada Allah SWT.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

"Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fafu anna"

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku."

2. Mendirikan Sholat Malam (Qiyamul Lail)

Menghidupkan malam dengan sholat adalah fondasi utama. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa pun yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anda dapat mengombinasikan sholat Tahajud, sholat Hajat, sholat Taubat, dan ditutup dengan Witir.

3. I'tikaf

I'tikaf atau berdiam diri di masjid adalah sarana untuk memutus gangguan duniawi. Di era modern tahun 2026, i'tikaf yang efektif mencakup digital fasting atau membatasi penggunaan gadget. Fokuskan pikiran hanya pada dzikir dan komunikasi spiritual dengan Allah SWT.

4. Tilawah dan Tadabbur Al-Qur'an

Karena Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an (Nuzulul Qur'an secara esensial), maka memperbanyak membaca dan merenungi ayat-ayat suci sangat dianjurkan. Bacalah Al-Qur'an dengan perlahan (tartil) dan cobalah memahami maknanya melalui terjemahan atau tafsir ringkas.

5. Sedekah Konsisten di Sepuluh Malam Terakhir

Salah satu strategi cerdas para salafus shalih adalah bersedekah setiap malam di sepuluh hari terakhir Ramadan. Dengan bersedekah secara konsisten, Anda dipastikan akan mendapatkan momentum bersedekah di malam Lailatul Qadar, yang nilainya setara dengan bersedekah selama 83 tahun lebih.

6. Memperbanyak Dzikir, Istighfar, dan Selawat

Jika kondisi fisik mulai lelah untuk berdiri sholat, jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Lakukan dzikir ringan namun berat timbangannya, seperti:

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.

Astaghfirullah hal adzim (minimal 100 kali).

Membaca selawat Nabi untuk mendatangkan syafaat.

7. Menjaga Lisan dan Akhlak Mulia

Ibadah ritual tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan akhlak. Hindari ghibah (bergunjing), berkata kasar, atau berdebat yang tidak perlu di masjid. Menjaga kedamaian di antara sesama jamaah juga merupakan bentuk amalan yang mendatangkan rahmat Allah.

Tabel Panduan Manajemen Waktu Malam Lailatul Qadar

Waktu (Estimasi) Aktivitas Amalan 20:00 - 21:30 Sholat Isya, Tarawih, dan Witir berjamaah. 21:30 - 23:00 Tilawah Al-Qur'an dan Tadabbur makna. 23:00 - 01:00 Istirahat sejenak (tidur ringan) untuk memulihkan energi. 01:00 - 03:30 Puncak Qiyamul Lail, Istighfar, dan Doa Lailatul Qadar. 03:30 - Subuh Makan sahur dan memperbanyak doa sebelum fajar.

People Also Ask: Amalan untuk Wanita Haid

Banyak wanita merasa sedih karena tidak bisa sholat saat Lailatul Qadar. Namun, pintu rahmat Allah tetap terbuka luas. Wanita haid dapat meraih pahala Lailatul Qadar dengan cara:

Memperbanyak doa "Allahumma innaka 'afuwwun...".

Mendengarkan murottal Al-Qur'an.

Memberi makan orang yang berbuka puasa atau bersedekah.

Berdzikir dan beristighfar sepanjang malam.

Semoga di Ramadan 2026 ini, kita semua diberikan kekuatan untuk menghidupkan malam-malam terakhir dengan amalan terbaik dan berhasil menjemput kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. (Z-10)