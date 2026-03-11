Niatnya Ibadah Malah Batal? Hati-hati, Keluar Masjid Gara-gara Urusan Ini Bisa Hanguskan Pahala Itikaf Anda!

Headline
Ibadah itikaf di sepuluh malam terakhir Ramadan merupakan momen krusial bagi umat Muslim untuk meraih Lailatul Qadar. Namun, seringkali muncul keraguan mengenai batasan fisik: sejauh mana seorang mutakif boleh keluar dari area masjid?
Memahami perbedaan antara kebutuhan darurat dan hal yang membatalkan ibadah sangat penting agar itikaf Anda tetap sah secara syariat.
Secara syar'i, itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah. Unsur "menetap" (al-lubtsu) di dalam masjid adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan.
Tahun 2026 ini, kesadaran masyarakat untuk menghidupkan masjid kembali meningkat, namun tantangan pekerjaan dan kebutuhan pribadi sering kali menjadi kendala bagi mereka yang ingin berdiam penuh selama 10 hari.
Keluar masjid tanpa alasan yang dibenarkan secara sengaja, meskipun hanya sebentar, dapat membatalkan itikaf menurut mayoritas ulama (Jumhur Ulama).
Banyak pertanyaan muncul mengenai hukum pulang ke rumah untuk mandi. Para ulama membagi kebutuhan ini menjadi dua:
Bagaimana jika ada urusan kantor yang mendesak? Berikut adalah batasannya:
Secara fisik, keluar masjid untuk bekerja ke kantor, menghadiri rapat, atau menemui klien akan membatalkan itikaf. Itikaf menuntut pemutusan hubungan sementara dari kesibukan duniawi. Jika pekerjaan bisa diselesaikan melalui smartphone tanpa harus keluar dari area masjid, maka itikafnya tetap sah, meskipun hal ini sebaiknya diminimalisir agar tidak mengganggu kekhusyukan.
|Aktivitas
|Status Hukum
|Keterangan
|Buang Air (Hajat Insan)
|Boleh
|Kebutuhan biologis mendasar.
|Mengambil Makanan di Gerbang
|Boleh
|Segera kembali setelah menerima.
|Pulang untuk Makan
|Boleh (Syarat)
|Hanya jika tidak ada yang mengantar.
|Bekerja di Kantor
|Membatalkan
|Keluar dari esensi menetap di masjid.
Untuk menghindari risiko batalnya itikaf, Anda dapat melakukan beberapa strategi berikut:
Batasan keluar masjid saat itikaf sangat bergantung pada jenis kebutuhannya. Hal-hal yang bersifat darurat dan manusiawi (hajat insan) umumnya diperbolehkan selama dilakukan dengan efisien tanpa menunda waktu kembali ke masjid.
Namun, urusan yang bersifat opsional atau duniawi yang mengharuskan perpindahan tempat secara fisik akan membatalkan ibadah tersebut. Pastikan niat Anda tetap terjaga dan pemahaman fiqh Anda memadai sebelum memulai sepuluh hari yang istimewa ini.
Bolehkah keluar masjid karena ada keluarga sakit? Jika keluarga inti dan dalam keadaan darurat, diperbolehkan, namun itikafnya terputus dan perlu niat baru saat kembali (jika itikafnya sunnah).
Apakah area parkir termasuk masjid? Tergantung pada status tanah wakaf masjid tersebut. Sebaiknya tetap berada di dalam bangunan utama atau serambi yang menyatu. (Z-10)
