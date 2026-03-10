Panduan Lengkap Itikaf di Masjid 2026: Niat Arab, Tata Cara, & Syarat Sah

Headline
ITIKAF merupakan ibadah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini menjadi sangat istimewa pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagai upaya menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar.
Sebelum memulai, pastikan Anda memenuhi syarat-syarat berikut agar ibadah sah secara syariat:
Niat adalah rukun utama dalam itikaf. Berikut adalah beberapa pilihan lafaz niat sesuai dengan jenis itikaf yang dilakukan:
نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ للهِ تَعَالَى
Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi lillāhi ta’ālā.
Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta’ala."
نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْتُ فِيهِ
Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi mā dumtu fīh.
Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya."
نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَرْضًا للهِ تَعَالَى
Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi fardhan lillāhi ta’ālā.
Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini, fardu karena Allah Ta’ala."
Itikaf bukan sekadar tidur di masjid, melainkan menghidupkan waktu dengan ibadah:
Bolehkah wanita itikaf di masjid?
Boleh, asalkan mendapat izin suami/wali dan aman dari fitnah.
Apakah boleh tidur saat itikaf?
Boleh, namun dianjurkan tidak menghabiskan seluruh waktu hanya untuk tidur.
Kapan waktu terbaik mulai itikaf?
Dianjurkan masuk masjid sebelum matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadan. (Z-10)
