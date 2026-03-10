Panduan Lengkap Itikaf di Masjid 2026: Niat Arab, Tata Cara, & Syarat Sah

Panduan lengkap ibadah itikaf di masjid.(Freepik)

ITIKAF merupakan ibadah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah ini menjadi sangat istimewa pada 10 malam terakhir bulan Ramadan sebagai upaya menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar.

Syarat Sah Itikaf di Masjid

Sebelum memulai, pastikan Anda memenuhi syarat-syarat berikut agar ibadah sah secara syariat:

Muslim: Beragama Islam.

Berakal: Tidak dalam keadaan gila atau hilang kesadaran.

Mumayyiz: Mampu membedakan baik dan buruk.

Suci dari Hadas Besar: Tidak sedang junub, haid, atau nifas.

Dilakukan di Masjid: Tempat yang digunakan untuk salat berjamaah.

Niat Itikaf (Teks Arab & Artinya)

Niat adalah rukun utama dalam itikaf. Berikut adalah beberapa pilihan lafaz niat sesuai dengan jenis itikaf yang dilakukan:

1. Niat Itikaf Sunnah (Mutlak)

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ للهِ تَعَالَى

Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi lillāhi ta’ālā.

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta’ala."

2. Niat Itikaf Berdasarkan Durasi

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْتُ فِيهِ

Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi mā dumtu fīh.

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya."

3. Niat Itikaf Nazar (Wajib)

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَرْضًا للهِ تَعَالَى

Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi fardhan lillāhi ta’ālā.

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini, fardu karena Allah Ta’ala."

Tata Cara dan Amalan Utama Itikaf di Masjid

Itikaf bukan sekadar tidur di masjid, melainkan menghidupkan waktu dengan ibadah:

Memperbanyak Dzikir & Doa: Fokus pada istighfar dan selawat.

Tilawah Al-Qur'an: Membaca dan mentadabburi ayat suci.

Salat Sunnah: Menjalankan salat Tahiyatul Masjid, Tahajud, Witir, dan salat Taubat.

Muhasabah: Melakukan introspeksi diri atas dosa-dosa masa lalu.

Hal yang Membatalkan Itikaf

Keluar Masjid Tanpa Alasan Syar'i: Keluar tanpa keperluan mendesak. Jima' (Berhubungan Suami Istri): Segala aktivitas yang membangkitkan syahwat secara sengaja. Haid atau Nifas: Bagi wanita, datangnya masa suci terputus. Murtad: Keluar dari agama Islam. Hilang Akal: Karena mabuk atau gila.

People Also Ask (FAQ)

Bolehkah wanita itikaf di masjid?

Boleh, asalkan mendapat izin suami/wali dan aman dari fitnah.

Apakah boleh tidur saat itikaf?

Boleh, namun dianjurkan tidak menghabiskan seluruh waktu hanya untuk tidur.

Kapan waktu terbaik mulai itikaf?

Dianjurkan masuk masjid sebelum matahari terbenam pada malam ke-21 Ramadan. (Z-10)