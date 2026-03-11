Panduan Itikaf di Masjid: Syarat Sah, Pembatal, dan Adab di dalam Masjid

Panduan lengkap tata cara itikaf di masjid sesuai sunnah.(Freepik)

MEMASUKI 10 malam terakhir Ramadan 2026, umat Muslim di seluruh dunia bersiap melakukan akselerasi ibadah melalui itikaf. Ibadah berdiam diri di masjid ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan perjalanan spiritual untuk memutus rantai kesibukan duniawi demi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Itikaf merupakan sunnah muakkadah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Fokus utamanya adalah menjemput malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari seribu bulan.

Agar ibadah Anda bernilai maksimal dan sah secara syariat, berikut adalah panduan mendalam mengenai tata cara itikaf.

Syarat Sah dan Rukun Itikaf

Berdasarkan kitab-kitab fikih klasik, itikaf memerlukan pemenuhan rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah:

Niat: Meniatkan diri untuk berdiam diri di masjid semata-mata karena Allah SWT.

Berdiam Diri (Al-Labtsu): Menetap di dalam masjid dalam durasi waktu tertentu.

Tempat (Al-Masjid): Dilakukan di dalam bangunan yang secara syar'i berstatus masjid.

Pelaku (Al-Mu’takif): Harus seorang Muslim, berakal, baligh (dewasa), dan suci dari hadas besar (janabah, haid, atau nifas).

Bacaan Niat Itikaf dan Maknanya

Bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah itikaf, berikut adalah pilihan lafal niat yang paling umum digunakan sesuai dengan tuntunan para ulama:

1. Lafal Niat Itikaf Umum

Lafal ini digunakan untuk niat itikaf secara umum tanpa batasan waktu tertentu:

نَوَيْتُ الاِعْتِكَافَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لِلّهِ تَعَالَى

Transliterasi: *Nawaitul i’tikāfa fī hādzal masjidi lillāhi ta’ālā.*

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini karena Allah Ta’ala."

2. Lafal Niat Itikaf Sunnah (Sangat Dianjurkan)

Lafal ini menekankan pada status sunnah dari ibadah itikaf yang dijalankan:

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا دُمْتُ فِيْهِ لِلّهِ تَعَالَى

Transliterasi: *Nawaitu an a’takifa fī hādzal masjidi mā dumtu fīhi lillāhi ta’ālā.*

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta’ala."

3. Lafal Niat Itikaf Nazar

Jika seseorang telah berjanji (nazar) untuk beritikaf, maka hukumnya menjadi wajib dan lafal niatnya adalah:

نَوَيْتُ الاِعْتِكَافَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَرْضًا لِلّهِ تَعَالَى

Transliterasi: *Nawaitul i’tikāfa fī hādzal masjidi fardhan lillāhi ta’ālā.*

Artinya: "Aku berniat itikaf di masjid ini sebagai kewajiban karena Allah Ta’ala."

Amalan Utama Selama Beritikaf

Waktu yang terbatas di masjid harus diisi dengan amalan yang berkualitas. Hindari terlalu banyak tidur atau berbincang hal duniawi yang tidak perlu. Berikut adalah pilar amalan itikaf:

Salat Malam (Qiyamul Lail): Memperpanjang salat Tahajud, Hajat, dan Witir.

Interaksi dengan Al-Qur'an: Tidak hanya membaca (Tilawah), tetapi juga tadabbur (merenungi makna).

Zikir dan Istighfar: Membasahi lidah dengan kalimat tayyibah dan memohon ampunan atas dosa masa lalu.

Doa Lailatul Qadar: Memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annii.

Kategori Penjelasan Detail Waktu Afdal Dimulai sejak terbenam matahari malam ke-21 Ramadan hingga Idulfitri. Hukum bagi Wanita Sah dan sunnah, selama mendapat izin suami/wali dan aman dari fitnah. Hal yang Membatalkan Keluar masjid tanpa uzur syar'i, bersetubuh, hilang akal (gila/mabuk), dan haid/nifas. Uzur Syar'i (Boleh Keluar) Buang hajat, makan/minum jika tidak ada yang mengantar, atau keadaan darurat medis.

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Itikaf

1. Apakah boleh itikaf hanya beberapa jam saja?

Dalam mazhab Syafii, itikaf sah dilakukan meski hanya sebentar, asalkan durasinya lebih lama dari waktu tumakninah dalam salat. Namun, untuk meraih keutamaan penuh, sangat dianjurkan untuk menetap sepanjang malam.

2. Bolehkah itikaf dilakukan di mushala atau rumah?

Mayoritas ulama (Jumhur) berpendapat itikaf harus di masjid yang digunakan untuk salat berjamaah. Namun, mazhab Hanafi memberikan keringanan bagi wanita untuk beritikaf di ruang khusus salat di dalam rumah (masjid al-bait).

3. Apakah bermain ponsel membatalkan itikaf?

Secara hukum tidak membatalkan, namun sangat makruh jika digunakan untuk hal sia-sia. Ponsel sebaiknya hanya digunakan untuk membaca Al-Qur'an digital atau komunikasi darurat agar tidak merusak kekhusyukan.

Persiapan Itikaf 2026

Membawa perlengkapan ibadah (sajadah tipis, mushaf, buku doa).

Menyiapkan pakaian ganti yang bersih dan menutup aurat dengan sempurna.

Membawa obat-obatan pribadi dan suplemen agar fisik tetap bugar.

Menyiapkan perlengkapan mandi sederhana.

Memastikan urusan keluarga/pekerjaan sudah didelegasikan agar hati tenang.

Semoga ibadah itikaf kita di tahun 2026 ini diterima oleh Allah SWT dan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. (Z-10)