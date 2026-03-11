11 Amalan Malam Lailatul Qadar Sesuai Sunnah Rasulullah

Headline
MALAM Lailatul Qadar adalah momen paling istimewa di bulan Ramadan yang memiliki kemuliaan lebih baik dari seribu bulan. Sebagai umat Muslim, meneladani amalan Rasulullah SAW pada sepuluh malam terakhir adalah kunci utama untuk meraih keberkahan tersebut.
Berikut adalah rincian ibadah yang dapat Anda lakukan untuk memaksimalkan malam-malam ganjil di akhir Ramadan:
Ini adalah doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berikut teks lengkapnya:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
Latin: Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni.
Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku." (HR. Tirmidzi & Ibnu Majah).
Iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ibadah ini pada sepuluh malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat.
Menghidupkan malam dengan shalat Tarawih, Tahajud, dan Witir. Dalam hadits riwayat Bukhari, disebutkan bahwa siapa yang shalat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.
Membaca Al-Qur'an dengan memahami maknanya. Mengingat Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada malam ini, maka memperbanyak interaksi dengan ayat suci sangatlah utama.
Gunakan waktu sepanjang malam untuk berdzikir. Berikut beberapa bacaan dzikir yang bisa diamalkan:
|Dzikir
|Bacaan Latin
|أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ
|Astaghfirullahal 'adzim
|لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
|Laa ilaha illallah
Cobalah untuk bersedekah setiap malam di sepuluh malam terakhir. Jika jatuh pada malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan bersedekah selama 1.000 bulan atau 83 tahun lebih.
Para sahabat Nabi seperti Anas bin Malik menyarankan untuk mandi, memakai pakaian terbaik, dan menggunakan wewangian pada malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar.
Rasulullah SAW biasa mengencangkan ikat pinggang (bersungguh-sungguh ibadah) dan membangunkan istri serta anak-anak beliau untuk beribadah bersama pada malam-malam terakhir Ramadan.
Bagi yang tidak mampu bangun sepanjang malam, pastikan shalat Isya dan Subuh dilakukan secara berjamaah. Ini adalah batas minimal untuk mendapatkan pahala menghidupkan malam.
Gunakan waktu sunyi untuk merenungi perjalanan hidup, memohon ampun atas kesalahan, dan berniat kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Jangan lupakan doa untuk orang tua, keluarga, dan saudara Muslim di seluruh dunia agar diberikan kedamaian dan keberkahan.
Meraih Lailatul Qadar bukan hanya soal keberuntungan, tetapi soal kesungguhan dalam beribadah. Dengan menjalankan 11 amalan di atas, kita berharap dapat termasuk golongan hamba yang mendapatkan ampunan dan kemuliaan di malam seribu bulan. (Z-4)
