Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsak Jakarta 11 Maret 2026 Ramadan 1447 H dan Doa Puasa

Media Indonesia
10/3/2026 22:49
Jadwal Imsak Jakarta 11 Maret 2026 Ramadan 1447 H dan Doa Puasa
Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H, kedisiplinan waktu sahur dan berbuka menjadi kunci utama menjaga kualitas ibadah. Berikut adalah panduan lengkap jadwal imsakiyah dan doa puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 11 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta 11 Maret 2026

Berdasarkan kalender Hijriah yang ditetapkan pemerintah, 11 Maret 2026 bertepatan dengan 21 Ramadan 1447 H. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Waktu Ibadah Jam (WIB)
IMSAK 04:33
SUBUH 04:43
ZUHUR 12:06
ASAR 15:10
MAGRIB (BUKA PUASA) 18:11
ISYA 19:19

Doa Niat Puasa Ramadan

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Baca juga : Jadwal Buka Puasa Jakarta 10 Maret 2026: Waktu Maghrib & Doa Berbuka

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa (Sesuai Sunnah)

"Dzahabadzh dzhama-u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 10 Maret 2026: 20 Ramadan 1447

Tips Menjalankan Itikaf di Malam 21 Ramadan

Mengingat tanggal 11 Maret 2026 sudah memasuki malam ganjil (malam ke-21), umat Muslim dianjurkan untuk mulai memperbanyak ibadah di masjid (itikaf) guna meraih keutamaan Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka.

 

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi Jadwal Imsakiyah 2026. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan. (H-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved