Jadwal Imsak Jakarta 11 Maret 2026 Ramadan 1447 H dan Doa Puasa

Headline
Memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H, kedisiplinan waktu sahur dan berbuka menjadi kunci utama menjaga kualitas ibadah. Berikut adalah panduan lengkap jadwal imsakiyah dan doa puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 11 Maret 2026.
Berdasarkan kalender Hijriah yang ditetapkan pemerintah, 11 Maret 2026 bertepatan dengan 21 Ramadan 1447 H. Berikut adalah jadwal lengkapnya:
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|IMSAK
|04:33
|SUBUH
|04:43
|ZUHUR
|12:06
|ASAR
|15:10
|MAGRIB (BUKA PUASA)
|18:11
|ISYA
|19:19
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."
"Dzahabadzh dzhama-u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud)
Mengingat tanggal 11 Maret 2026 sudah memasuki malam ganjil (malam ke-21), umat Muslim dianjurkan untuk mulai memperbanyak ibadah di masjid (itikaf) guna meraih keutamaan Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi Jadwal Imsakiyah 2026. Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan. (H-2)
