Jadwal Imsak Jakarta 11 Maret 2026 Ramadan 1447 H dan Doa Puasa

Memasuki fase sepuluh hari terakhir Ramadan 1447 H, kedisiplinan waktu sahur dan berbuka menjadi kunci utama menjaga kualitas ibadah. Berikut adalah panduan lengkap jadwal imsakiyah dan doa puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Rabu, 11 Maret 2026.

Jadwal Imsakiyah DKI Jakarta 11 Maret 2026

Berdasarkan kalender Hijriah yang ditetapkan pemerintah, 11 Maret 2026 bertepatan dengan 21 Ramadan 1447 H. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:33 SUBUH 04:43 ZUHUR 12:06 ASAR 15:10 MAGRIB (BUKA PUASA) 18:11 ISYA 19:19

Doa Niat Puasa Ramadan "Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala." Baca juga : Jadwal Buka Puasa Jakarta 10 Maret 2026: Waktu Maghrib & Doa Berbuka Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Doa Buka Puasa (Sesuai Sunnah) "Dzahabadzh dzhama-u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru insya Allah." Artinya: "Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah." (HR. Abu Dawud) Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 10 Maret 2026: 20 Ramadan 1447

Tips Menjalankan Itikaf di Malam 21 Ramadan

Mengingat tanggal 11 Maret 2026 sudah memasuki malam ganjil (malam ke-21), umat Muslim dianjurkan untuk mulai memperbanyak ibadah di masjid (itikaf) guna meraih keutamaan Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur dan berbuka.

