Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 10 Maret 2026: 20 Ramadan 1447

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari ke-20 bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 10 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) perlu memperhatikan kembali perubahan waktu imsakiyah. Ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama agar ibadah puasa tetap bugar.
Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 10 Maret 2026.
|Wilayah
|Imsak (WIB)
|Subuh (WIB)
|DKI Jakarta
|04:33
|04:43
|Kota & Kab. Bogor
|04:33
|04:43
|Kota Depok
|04:33
|04:43
|Tangerang & Tangsel
|04:34
|04:44
|Kota & Kab. Bekasi
|04:32
|04:42
Secara umum di Indonesia, waktu imsak ditetapkan sekitar 10 menit sebelum azan Subuh berkumandang. Waktu ini berfungsi sebagai fase peringatan agar umat Muslim segera menyelesaikan aktivitas makan dan minum sahur sebelum masuk waktu fajar.
Memasuki fase Maghfirah atau sepuluh hari kedua, konsistensi ibadah harus tetap dijaga. Berikut tips agar tetap produktif meski sedang berpuasa:
Demikian informasi jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa, 10 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.
Cek jadwal imsakiyah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 1 Maret 2026 (11 Ramadan 1447 H) lengkap dengan doa harian dan waktu buka puasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved