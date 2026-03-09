Jadwal Imsak Jakarta & Jabodetabek 10 Maret 2026: 20 Ramadan 1447

Ilustrasi(Freepik.com)

Memasuki hari ke-20 bulan suci Ramadan 1447 H yang jatuh pada Selasa, 10 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) perlu memperhatikan kembali perubahan waktu imsakiyah. Ketepatan waktu sahur menjadi kunci utama agar ibadah puasa tetap bugar.

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian jadwal imsak dan subuh untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 10 Maret 2026.

Tabel Jadwal Imsakiyah Jabodetabek (10 Maret 2026)

Wilayah Imsak (WIB) Subuh (WIB) DKI Jakarta 04:33 04:43 Kota & Kab. Bogor 04:33 04:43 Kota Depok 04:33 04:43 Tangerang & Tangsel 04:34 04:44 Kota & Kab. Bekasi 04:32 04:42

People Also Ask: Berapa Menit Jarak Imsak ke Subuh?

Secara umum di Indonesia, waktu imsak ditetapkan sekitar 10 menit sebelum azan Subuh berkumandang. Waktu ini berfungsi sebagai fase peringatan agar umat Muslim segera menyelesaikan aktivitas makan dan minum sahur sebelum masuk waktu fajar.

Tips Menjaga Stamina di Fase 10 Hari Kedua Ramadan

Memasuki fase Maghfirah atau sepuluh hari kedua, konsistensi ibadah harus tetap dijaga. Berikut tips agar tetap produktif meski sedang berpuasa:

Konsumsi Karbohidrat Kompleks: Pilih gandum, oat, atau nasi merah saat sahur agar energi dilepaskan secara perlahan oleh tubuh.

Pilih gandum, oat, atau nasi merah saat sahur agar energi dilepaskan secara perlahan oleh tubuh. Cukupi Kebutuhan Cairan: Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur).

Gunakan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas malam hari, 2 gelas saat sahur). Hindari Kafein Berlebih: Kopi atau teh pekat saat sahur dapat memicu dehidrasi karena efek diuretik.

Checklist Persiapan Sahur: Menyiapkan menu sahur yang bergizi.

Mengatur alarm 30-45 menit sebelum imsak.

Membaca niat puasa sebelum waktu Subuh.

Melakukan salat sunah Tahajud sebelum sahur.

Demikian informasi jadwal imsakiyah untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa, 10 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT.