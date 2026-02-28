Jadwal Imsakiyah Jakarta & Jabodetabek 1 Maret 2026: Doa Ramadan Hari ke-11

Ilustrasi(Freepik.com)

MEMASUKI hari ke-11 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Minggu, 1 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Jabodetabek kini mulai memasuki fase kedua Ramadan, yaitu fase Maghfirah (Pengampunan). Mengetahui jadwal imsakiyah yang akurat sangat penting untuk memastikan ibadah sahur dan salat tepat waktu.

Berdasarkan data perhitungan astronomis, waktu imsak untuk wilayah DKI Jakarta pada 1 Maret 2026 jatuh pada pukul 04.33 WIB. Sementara untuk wilayah penyangga seperti Bekasi sedikit lebih awal, dan Tangerang sedikit lebih lambat karena perbedaan koordinat geografis.

Tabel Jadwal Imsakiyah & Salat Jabodetabek (1 Maret 2026)

Wilayah Imsak Subuh Maghrib DKI Jakarta 04:33 WIB 04:43 WIB 18:15 WIB Kota Bogor 04:33 WIB 04:43 WIB 18:19 WIB Depok 04:33 WIB 04:43 WIB 18:16 WIB Tangerang 04:34 WIB 04:44 WIB 18:16 WIB Bekasi 04:32 WIB 04:42 WIB 18:15 WIB

Doa Hari ke-11 Ramadan

Pada hari ke-11 Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa memohon kecintaan pada amal kebaikan dan dijauhkan dari kemaksiatan:

"Allahumma habbib ilayya fihil ihsan, wa karrih ilayya fihil fusuqa wal 'ishyan, wa harrim 'alayya fihis sakhatha wanniran, bi'awnika ya ghiyatsal mustaghitsin." Artinya: "Ya Allah, tanamkanlah ke dalam hatiku kecintaan terhadap perbuatan baik, dan tanamkanlah ke dalam hatiku kebencian terhadap kefasikan dan kemaksiatan..."

Tetap jaga kesehatan dengan pola makan sahur yang bergizi dan hidrasi yang cukup selama waktu berbuka hingga imsak agar ibadah puasa di tahun 2026 ini berjalan lancar.

