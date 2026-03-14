Jadwal Imsak Jakarta 15 Maret 2026 & Rekomendasi Hampers Lebaran Premium

Memasuki fase pertengahan Ramadhan 1447 H, ketepatan waktu dalam menjalankan ibadah menjadi hal yang krusial bagi warga DKI Jakarta. Selain menjaga kualitas puasa, pekan ini juga menjadi waktu yang ideal bagi masyarakat urban untuk mulai mengurasi hantaran atau hampers lebaran bagi kerabat maupun kolega bisnis.
Mengetahui jadwal imsak membantu Anda mengatur ritme sahur agar lebih maksimal. Berikut adalah jadwal resmi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada 15 Maret 2026:
|Waktu Ibadah
|Jam (WIB)
|Imsak
|04:33
|Subuh
|04:43
|Dzuhur
|12:05
|Ashar
|15:12
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:09
|Isya
|19:17
Informasi Tambahan: Jadwal ini berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit yang perlu disesuaikan.
Tahun 2026 membawa tren baru dalam dunia hampers, di mana keberlanjutan (sustainability) dan personalisasi menjadi kunci. Berikut adalah beberapa tempat terbaik untuk berburu hampers di Jakarta:
PAND'OR tetap menjadi destinasi utama untuk hampers kelas atas. Nastar legendaris mereka dikemas dalam kotak bertema "Solenne of Noor" yang mewah. Cocok untuk hantaran kepada klien VIP atau orang tua.
Jika Anda mencari sesuatu yang berbeda dari kue kering, koleksi cokelat artisan dengan sentuhan rasa lokal seperti matcha-pistachio menjadi pilihan yang sangat populer tahun ini.
Bagi yang ingin merangkai hampers sendiri (DIY), Toko Anggrek di Pasar Mayestik menyediakan berbagai pilihan kue kering kualitas premium dengan harga mulai dari Rp15.000 per ons. Anda bisa membeli keranjang rotan estetik di area pasar yang sama untuk melengkapi tampilan.
Selain makanan, hampers berisi peralatan ibadah premium (sajadah travel, tasbih digital) atau paket kesehatan (madu manuka, vitamin, teh artisan) dianggap sangat bermanfaat dan memiliki nilai personal yang tinggi.
Budget bervariasi mulai dari Rp150.000 untuk paket standar hingga di atas Rp2.000.000 untuk paket eksklusif yang berisi barang pecah belah atau produk impor premium.
Demikian informasi jadwal imsak Jakarta 15 Maret 2026 dan panduan belanja hampers tahun ini. Semoga ibadah puasa Anda berjalan lancar dan penuh berkah.
