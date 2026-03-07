Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Persiapan Sahur! Jadwal Imsak Jakarta 8 Maret 2026 dan Doa Penting Ramadan

Media Indonesia
07/3/2026 22:27
Persiapan Sahur! Jadwal Imsak Jakarta 8 Maret 2026 dan Doa Penting Ramadan
Ilustrasi(Freepik.com)

 

Memasuki hari ke-18 Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya pada Minggu, 8 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya disarankan untuk tetap memantau jadwal imsakiyah guna memastikan ibadah puasa berjalan sempurna.

Jadwal Imsak & Shalat DKI Jakarta (8 Maret 2026)

Imsak 04:33 WIB
Subuh 04:43 WIB
Zuhur 12:07 WIB
Asar 15:09 WIB
Magrib (Buka Puasa) 18:12 WIB
Isya 19:21 WIB

Doa Niat Puasa Ramadan

Membaca niat puasa merupakan rukun yang wajib dipenuhi. Niat dilakukan di dalam hati dan disunnahkan untuk dilafalkan pada malam hari.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Baca juga : Jadwal Imsak Jakarta 5 Maret 2026: Waktu Shalat dan Doa Puasa Lengkap

"Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi Ta’ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala."

Doa Buka Puasa Ramadan

Segeralah berbuka saat azan Magrib berkumandang pada pukul 18:12 WIB. Berikut adalah doa berbuka puasa yang umum diamalkan:

Baca juga : Jadwal Imsakiyah Jakarta 4 Maret 2026: Waktu Imsak, Buka Puasa, & Doa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

"Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa ‘ala rizqika afthartu birahmatika ya arhamar rahimin."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Tips Menjalankan Puasa di Hari Minggu

  • Sahur Berkualitas: Karena hari libur, Anda memiliki waktu lebih untuk menyiapkan sahur yang sehat. Pastikan ada asupan serat dari sayur dan buah agar tubuh tetap terhidrasi.
  • Manfaatkan Waktu Istirahat: Gunakan waktu siang hari untuk beristirahat sejenak (qailulah) guna mengumpulkan energi untuk ibadah malam seperti tadarus dan tarawih.
  • Ketepatan Waktu: Selalu sinkronkan jam Anda dengan waktu standar BMKG atau Kemenag RI agar tidak terlambat memulai imsak atau terlalu cepat berbuka.

Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi Jadwal Imsakiyah 2026."Cek detail waktu sholat di kota Anda: Jakarta | Bandung | Surabaya | Medan

Catatan: Jadwal imsakiyah ini berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit yang perlu disesuaikan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved