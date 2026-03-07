Persiapan Sahur! Jadwal Imsak Jakarta 8 Maret 2026 dan Doa Penting Ramadan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari ke-18 Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya pada Minggu, 8 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya disarankan untuk tetap memantau jadwal imsakiyah guna memastikan ibadah puasa berjalan sempurna.
|Imsak
|04:33 WIB
|Subuh
|04:43 WIB
|Zuhur
|12:07 WIB
|Asar
|15:09 WIB
|Magrib (Buka Puasa)
|18:12 WIB
|Isya
|19:21 WIB
Membaca niat puasa merupakan rukun yang wajib dipenuhi. Niat dilakukan di dalam hati dan disunnahkan untuk dilafalkan pada malam hari.
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى
"Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi Ta’ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala."
Segeralah berbuka saat azan Magrib berkumandang pada pukul 18:12 WIB. Berikut adalah doa berbuka puasa yang umum diamalkan:
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
"Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa ‘ala rizqika afthartu birahmatika ya arhamar rahimin."
Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Maha Penyayang."
Jadwal yang dirilis pemerintah telah melalui proses perhitungan hisab yang cermat dan disesuaikan dengan kondisi astronomis tiap wilayah.
