Persiapan Sahur! Jadwal Imsak Jakarta 8 Maret 2026 dan Doa Penting Ramadan

Memasuki hari ke-18 Ramadan 1447 Hijriah, tepatnya pada Minggu, 8 Maret 2026, umat Muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya disarankan untuk tetap memantau jadwal imsakiyah guna memastikan ibadah puasa berjalan sempurna.

Jadwal Imsak & Shalat DKI Jakarta (8 Maret 2026) Imsak 04:33 WIB Subuh 04:43 WIB Zuhur 12:07 WIB Asar 15:09 WIB Magrib (Buka Puasa) 18:12 WIB Isya 19:21 WIB

Doa Niat Puasa Ramadan

Membaca niat puasa merupakan rukun yang wajib dipenuhi. Niat dilakukan di dalam hati dan disunnahkan untuk dilafalkan pada malam hari.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi Ta’ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta’ala."

Doa Buka Puasa Ramadan

Segeralah berbuka saat azan Magrib berkumandang pada pukul 18:12 WIB. Berikut adalah doa berbuka puasa yang umum diamalkan:

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

"Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa ‘ala rizqika afthartu birahmatika ya arhamar rahimin."

Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Tips Menjalankan Puasa di Hari Minggu

Sahur Berkualitas: Karena hari libur, Anda memiliki waktu lebih untuk menyiapkan sahur yang sehat. Pastikan ada asupan serat dari sayur dan buah agar tubuh tetap terhidrasi.

Karena hari libur, Anda memiliki waktu lebih untuk menyiapkan sahur yang sehat. Pastikan ada asupan serat dari sayur dan buah agar tubuh tetap terhidrasi. Manfaatkan Waktu Istirahat: Gunakan waktu siang hari untuk beristirahat sejenak (qailulah) guna mengumpulkan energi untuk ibadah malam seperti tadarus dan tarawih.

Gunakan waktu siang hari untuk beristirahat sejenak (qailulah) guna mengumpulkan energi untuk ibadah malam seperti tadarus dan tarawih. Ketepatan Waktu: Selalu sinkronkan jam Anda dengan waktu standar BMKG atau Kemenag RI agar tidak terlambat memulai imsak atau terlalu cepat berbuka.

Catatan: Jadwal imsakiyah ini berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit yang perlu disesuaikan.