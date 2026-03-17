Warga Medan Wajib Tahu! Jadwal Imsak Hari Ini Rabu 18 Maret 2026: Jangan sampai Kebablasan Sahur

BAGI umat Muslim di wilayah Kota Medan dan sekitarnya yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui jadwal imsak hari ini sangatlah penting untuk memastikan ibadah berjalan tepat waktu.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, terdapat pergeseran waktu dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Waktu imsak hari ini untuk wilayah Kota Medan pada Rabu, 18 Maret 2026, jatuh pada pukul 05.06 WIB. Penanda imsak ini berfungsi sebagai peringatan agar kita segera mengakhiri aktivitas sahur sebelum fajar menyingsing. Setelah waktu imsak, umat Muslim memiliki jeda sekitar 10 menit menuju azan subuh hari ini.
Penting bagi warga untuk memperhatikan jam agar tidak terlewat memulai waktu puasa. Berikut adalah rincian lengkap jadwal imsak Medan dan waktu salat lainnya untuk hari ini.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05.06
|Subuh
|05.16
|Terbit
|06.27
|Zuhur
|12.37
|Asar
|15.44
|Maghrib (Buka Puasa)
|18.40
|Isya
|19.48
Berdasarkan tabel di atas, azan subuh Medan akan berkumandang pada pukul 05.16 WIB. Disarankan bagi masyarakat untuk sudah menyelesaikan santap sahur setidaknya 10 menit sebelum masuknya waktu subuh medan tersebut.
Mengetahui jadwal imsak hari ini membantu kita dalam mengatur manajemen waktu di pagi hari. Selain memastikan tidak terlambat sahur, jeda antara imsak dan azan subuh hari ini dapat dimanfaatkan untuk membaca niat puasa, memperbanyak zikir, atau mempersiapkan diri menuju masjid untuk melaksanakan salat berjemaah.
Bagi warga di sekitar wilayah penyangga seperti Deli Serdang atau Binjai, jadwal imsak Medan ini bisa dijadikan acuan utama dengan selisih waktu yang sangat tipis (sekitar 1-2 menit). Pastikan Anda selalu merujuk pada data resmi dari Binmas Islam Kemenag untuk akurasi waktu ibadah Anda. (Z-10)
