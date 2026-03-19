Jadwal Imsak Hari Ini Medan 20 Maret 2026: Batas Akhir Sahur Ramadan Terakhir!

Cek jadwal imsak hari ini wilayah Medan Jumat 20 Maret 2026.(Freepik)

MEMASUKI hari terakhir bulan suci Ramadan 1447 H, kedisiplinan dalam memantau jadwal imsak hari ini menjadi sangat krusial bagi umat Muslim di Kota Medan. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, ketepatan waktu sahur akan sangat menentukan kesiapan fisik sebelum menjalankan ibadah puasa seharian penuh.

Mengetahui jadwal imsak Medan membantu masyarakat untuk mengatur waktu santap sahur agar tidak terburu-buru. Berikut adalah rincian waktu penting untuk wilayah Medan dan sekitarnya pada Jumat, 20 Maret 2026:

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:04 Subuh (Azan Subuh Medan) 05:14 Terbit 06:26 Zuhur 12:36 Asar 15:40 Magrib (Buka Puasa) 18:39 Isya 19:47

Sesuai dengan jadwal imsak hari ini, batas akhir waktu sahur di Medan jatuh pada pukul 05:04 WIB. Sementara itu, azan subuh Medan akan berkumandang pada pukul 05:14 WIB. Masyarakat diimbau untuk menyudahi aktivitas makan dan minum setidaknya 10 menit sebelum waktu subuh medan tiba guna menjaga kehati-hatian (ihtiyat).

Selain memantau jadwal imsak Medan, penting bagi warga Sumatera Utara untuk tetap memperhatikan azan subuh hari ini sebagai tanda dimulainya waktu salat fardu pertama. Mengingat hari ini diprediksi sebagai penghujung Ramadan sebelum menyambut Idul Fitri 1447 H, pastikan kualitas ibadah Anda tetap terjaga dengan mengikuti jadwal imsak hari ini yang resmi dari pemerintah.

Tips Sahur Sehat: Konsumsilah karbohidrat kompleks dan air putih yang cukup saat sahur agar stamina tetap terjaga hingga waktu berbuka puasa tiba pada pukul 18:39 WIB nanti.

Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini dan waktu azan subuh Medan untuk hari Jumat, 20 Maret 2026. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. (Z-10)