Warga Medan Wajib Tahu! Jadwal Imsak Hari Ini 19 Maret 2026 Jangan Sampai Kebablasan Sahur

MEMASUKI penghujung bulan suci Ramadan 1447 H, kedisiplinan dalam memantau jadwal imsak hari ini menjadi sangat penting bagi umat Muslim di Kota Medan. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah rincian waktu penting untuk wilayah Medan dan sekitarnya pada Kamis, 19 Maret 2026.

Mengetahui jadwal imsak Medan membantu masyarakat untuk mengatur waktu santap sahur agar tidak terburu-buru. Bagi warga yang tinggal di ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini, ketepatan waktu sangat krusial mengingat imsak hari ini merupakan batas akhir persiapan sebelum memulai ibadah puasa.

Jadwal Imsak & Subuh Medan (Kamis, 19 Maret 2026)

Imsak 05:06 WIB Azan Subuh 05:16 WIB Dzuhur 12:37 WIB Ashar 15:43 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18:39 WIB Isya 19:48 WIB

Sesuai dengan data di atas, azan subuh Medan akan berkumandang pada pukul 05:16 WIB. Masyarakat diimbau untuk mengakhiri aktivitas makan dan minum beberapa menit sebelum waktu imsak tiba guna kehati-hatian (ihtiyat).

Selain subuh medan, warga juga perlu memperhatikan waktu salat fardu lainnya. Mengingat hari ini merupakan hari-hari terakhir Ramadan, pastikan Anda tetap memantau azan subuh hari ini agar ibadah wajib tetap terjaga tepat waktu.

Demikian informasi mengenai jadwal imsak hari ini untuk wilayah Medan. Pastikan Anda menyinkronkan waktu dengan jam atom BMKG atau jam resmi pemerintah untuk akurasi yang lebih baik.

