Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

13/3/2026 23:10
Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya Sabtu 14 Maret 2026 (24 Ramadan 1447 H)
MEMASUKI hari ke-24 Ramadan 1447 H, warga Kota Surabaya perlu memperhatikan perubahan waktu imsakiyah agar ibadah puasa tetap terjaga. Berikut jadwal lengkap imsak, subuh, hingga buka puasa untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Ibadah Waktu (WIB)
IMSAK 04:09
SUBUH 04:19
TERBIT 05:31
DUHA 05:58
ZUHUR 11:42
ASAR 14:49
MAGHRIB (Buka Puasa) 17:46
ISYA 18:55

Tips Ramadan: Menjelang 10 hari terakhir Ramadan, perbanyaklah ibadah sunnah dan iktikaf untuk menjemput keutamaan malam Lailatul Qadar. Pastikan kondisi fisik tetap prima dengan mengonsumsi air putih yang cukup saat sahur.

Jadwal di atas merujuk pada ketetapan Kementerian Agama RI untuk wilayah Kota Surabaya. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi jadwal harian melalui kanal resmi atau aplikasi terpercaya.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini.



Editor : Wisnu Arto Subari
