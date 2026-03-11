Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 12 Maret 2026: Panduan Ibadah Ramadan

Headline
MEMASUKI fase krusial di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah dengan seksama.
Tanggal 12 Maret 2026 merupakan bagian dari sepuluh hari terakhir Ramadan, tepatnya 22 Ramadan. Momen ini saat umat Islam berlomba-lomba mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar.
|IMSAK
|04:09 WIB
|SUBUH
|04:19 WIB
|ZUHUR
|11:43 WIB
|ASAR
|14:49 WIB
|MAGRIB (BUKA)
|17:47 WIB
|ISYA
|18:56 WIB
Berdasarkan ketetapan resmi, waktu Imsak di Surabaya pada 12 Maret 2026 adalah pukul 04:09 WIB. Jeda waktu 10 menit antara imsak dan subuh dapat digunakan untuk membersihkan diri, membaca Al-Qur'an, atau memantapkan niat puasa.
Bulan Maret 2026 di Surabaya diprediksi memiliki cuaca yang cukup terik. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan warga Surabaya untuk mengonsumsi makanan berserat tinggi dan air putih yang cukup saat sahur agar stamina tetap terjaga hingga waktu berbuka pukul 17:48 WIB.
Selain itu, karena tanggal ini berada di fase sepuluh hari terakhir Ramadan, masjid-masjid besar di Surabaya seperti Masjid Nasional Al-Akbar dan Masjid Al-Falah biasanya menyelenggarakan program iktikaf dan sahur bersama bagi jamaah yang ingin memaksimalkan ibadah malam.
Batas akhir sahur secara syar'i adalah saat masuk waktu Subuh, yaitu pukul 04:19 WIB. Namun, sangat dianjurkan untuk berhenti makan saat waktu Imsak tiba pada pukul 04:09 WIB.
Untuk wilayah Sidoarjo dan Gresik, jadwal imsakiyah umumnya sama dengan Kota Surabaya atau hanya berselisih sekitar 1 menit lebih awal/lambat karena letak geografis yang sangat berdekatan.
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Gunakan waktu antara Imsak dan Subuh untuk membaca doa-doa pendek atau beristighfar, karena waktu tersebut adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa.
