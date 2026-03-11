Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 12 Maret 2026: Panduan Ibadah Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI fase krusial di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah dengan seksama.

Tanggal 12 Maret 2026 merupakan bagian dari sepuluh hari terakhir Ramadan, tepatnya 22 Ramadan. Momen ini saat umat Islam berlomba-lomba mengejar kemuliaan malam Lailatul Qadar.

Jadwal Shalat & Imsak Surabaya (12 Maret 2026) IMSAK 04:09 WIB SUBUH 04:19 WIB ZUHUR 11:43 WIB ASAR 14:49 WIB MAGRIB (BUKA) 17:47 WIB ISYA 18:56 WIB

Berdasarkan ketetapan resmi, waktu Imsak di Surabaya pada 12 Maret 2026 adalah pukul 04:09 WIB. Jeda waktu 10 menit antara imsak dan subuh dapat digunakan untuk membersihkan diri, membaca Al-Qur'an, atau memantapkan niat puasa.

Pentingnya Menjaga Waktu Sahur di Sepuluh Hari Terakhir

Bulan Maret 2026 di Surabaya diprediksi memiliki cuaca yang cukup terik. Oleh karena itu, para ahli kesehatan menyarankan warga Surabaya untuk mengonsumsi makanan berserat tinggi dan air putih yang cukup saat sahur agar stamina tetap terjaga hingga waktu berbuka pukul 17:48 WIB.

Selain itu, karena tanggal ini berada di fase sepuluh hari terakhir Ramadan, masjid-masjid besar di Surabaya seperti Masjid Nasional Al-Akbar dan Masjid Al-Falah biasanya menyelenggarakan program iktikaf dan sahur bersama bagi jamaah yang ingin memaksimalkan ibadah malam.

FAQ: Pertanyaan Seputar Imsakiyah Surabaya

Jam berapa batas akhir sahur di Surabaya besok?

Batas akhir sahur secara syar'i adalah saat masuk waktu Subuh, yaitu pukul 04:19 WIB. Namun, sangat dianjurkan untuk berhenti makan saat waktu Imsak tiba pada pukul 04:09 WIB.

Apakah ada perbedaan waktu imsak untuk wilayah Sidoarjo dan Gresik?

Untuk wilayah Sidoarjo dan Gresik, jadwal imsakiyah umumnya sama dengan Kota Surabaya atau hanya berselisih sekitar 1 menit lebih awal/lambat karena letak geografis yang sangat berdekatan.

