Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Imsakiyah Surabaya 7 Maret 2026, Catat Waktu Subuh 17 Ramadan 1447

Media Indonesia
06/3/2026 21:34
Jadwal Imsakiyah Surabaya 7 Maret 2026, Catat Waktu Subuh 17 Ramadan 1447
Ilustrasi.(Freepik)

WARGA Surabaya mencari jadwal resmi imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari Sabtu, 7 Maret 2026, berdasarkan data Kemenag RI. Tanggal 17 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Sabtu, 7 Maret 2026, merupakan hari peringatan Nuzulul Quran bagi umat Muslim yang mengikuti ketetapan pemerintah.

Malam peringatannya (malam 17 Ramadan) dimulai sejak Jumat malam, 6 Maret 2026, setelah masuk waktu Maghrib. Berikut jadwal imsakiyah Surabaya untuk Sabtu, 7 Maret 2026.

Ibadah Waktu (WIB)
IMSAK 04:09
SUBUH 04:19
TERBIT 05:31
ZUHUR 11:44
ASAR 14:48
MAGRIB (BUKA PUASA) 17:49
ISYA 18:58

Catatan Penting: Hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan 1447 H, momen peringatan Nuzulul Quran. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an dan amalan sunnah lainnya.

 

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved