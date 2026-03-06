Jadwal Imsakiyah Surabaya 7 Maret 2026, Catat Waktu Subuh 17 Ramadan 1447

Ilustrasi.(Freepik)

WARGA Surabaya mencari jadwal resmi imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari Sabtu, 7 Maret 2026, berdasarkan data Kemenag RI. Tanggal 17 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Sabtu, 7 Maret 2026, merupakan hari peringatan Nuzulul Quran bagi umat Muslim yang mengikuti ketetapan pemerintah.

Malam peringatannya (malam 17 Ramadan) dimulai sejak Jumat malam, 6 Maret 2026, setelah masuk waktu Maghrib. Berikut jadwal imsakiyah Surabaya untuk Sabtu, 7 Maret 2026.

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 TERBIT 05:31 ZUHUR 11:44 ASAR 14:48 MAGRIB (BUKA PUASA) 17:49 ISYA 18:58