Jadwal Imsakiyah Surabaya 7 Maret 2026, Catat Waktu Subuh 17 Ramadan 1447

WARGA Surabaya mencari jadwal resmi imsakiyah untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada hari Sabtu, 7 Maret 2026, berdasarkan data Kemenag RI. Tanggal 17 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Sabtu, 7 Maret 2026, merupakan hari peringatan Nuzulul Quran bagi umat Muslim yang mengikuti ketetapan pemerintah.
Malam peringatannya (malam 17 Ramadan) dimulai sejak Jumat malam, 6 Maret 2026, setelah masuk waktu Maghrib. Berikut jadwal imsakiyah Surabaya untuk Sabtu, 7 Maret 2026.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:09
|SUBUH
|04:19
|TERBIT
|05:31
|ZUHUR
|11:44
|ASAR
|14:48
|MAGRIB (BUKA PUASA)
|17:49
|ISYA
|18:58
Catatan Penting: Hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan 1447 H, momen peringatan Nuzulul Quran. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an dan amalan sunnah lainnya.
