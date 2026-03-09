Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 10 Maret 2026: Cek Waktu Puasa 20 Ramadan

Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya 10 Maret 2026: Cek Waktu Puasa 20 Ramadan
Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-20 Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur dan berbuka menjadi kunci kenyamanan beribadah. Bagi warga Kota Surabaya dan sekitarnya, berikut jadwal lengkap imsakiyah dan waktu shalat untuk Selasa, 10 Maret 2026, yang dirangkum berdasarkan data otoritatif.

Jadwal Imsakiyah Surabaya: Selasa, 10 Maret 2026

Waktu Shalat / Imsak Jam (WIB)
IMSAK 04:09
SUBUH 04:19
TERBIT 05:31
ZUHUR 11:43
ASAR 14:49
MAGRIB (Buka Puasa) 17:48
ISYA 18:57

Catatan Penting: Waktu Imsak adalah sepuluh menit sebelum azan Subuh sebagai peringatan untuk mengakhiri aktivitas sahur. Seluruh waktu di atas mengikuti Zona Waktu Indonesia Barat (WIB) untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo dan Gresik menyesuaikan).

Pada tanggal 10 Maret 2026 yang bertepatan dengan 20 Ramadan 1447 H, umat Muslim disarankan untuk memperbanyak amalan sunnah karena sudah mendekati fase sepuluh malam terakhir Ramadan yang penuh kemuliaan. Pastikan Anda selalu memantau update jadwal harian agar ibadah tetap tepat waktu.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)



