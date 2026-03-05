Jadwal Imsak Surabaya 6 Maret 2026: Jangan Terlambat Bangun Sahur di 16 Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-16 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Jumat, 6 Maret 2026, umat Muslim di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya perlu memperhatikan jadwal imsakiyah agar ibadah puasa berjalan lancar.

Berikut rincian waktu imsak, subuh, dan jadwal salat lengkap sesuai data Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 Terbit 05:31 Dzuhur 11:44 Ashar 14:47 MAGHRIB (BUKA) 17:50 Isya 18.59

Niat Puasa Ramadan "Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala." Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Pentingnya Waktu Imsak

Kementerian Agama RI menggunakan acuan waktu imsak sepuluh menit sebelum masuk waktu Subuh. Hal ini bertujuan agar umat Muslim memiliki waktu transisi untuk menyelesaikan santap sahur, membersihkan mulut, dan bersiap melaksanakan salat Subuh tepat waktu.

Bagi warga Surabaya, disarankan untuk selalu memantau jadwal resmi melalui kanal terpercaya guna memastikan ketepatan waktu ibadah, mengingat adanya pergeseran waktu matahari setiap harinya selama bulan Ramadan.

Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)