Jadwal Imsak Surabaya 11 Maret 2026: Persiapan Masuk Fase Akhir Ramadan

MENGETAHUI jadwal imsakiyah bagi warga Kota Surabaya menjadi hal krusial untuk mengatur ritme ibadah, terutama saat memasuki pertengahan bulan Ramadan 1447 H. Berikut adalah rincian jadwal imsak dan subuh untuk Rabu, 11 Maret 2026, atau 21 Ramadan 1447.

Jadwal Imsakiyah Kota Surabaya 11 Maret 2026

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal waktu penting untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya:

Waktu Ibadah Jam (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 ZUHUR 11:43 ASAR 14:49 MAGHRIB (Buka Puasa) 17:48 ISYA 18:57

Niat Puasa Ramadan "Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi Ta'ala." Baca juga : Jadwal Imsakiyah dan Subuh Surabaya 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H) Artinya: "Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala."

Warga Surabaya diimbau untuk menyelesaikan santap sahur setidaknya 10 menit sebelum waktu imsak tiba guna kehati-hatian (ihtiyat). Untuk update jadwal sholat hari berikutnya, tetap pantau informasi terkini di Media Indonesia.

