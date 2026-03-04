Jadwal Imsakiyah dan Subuh Surabaya 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H)

Ilustrasi.(Freepik)

Memasuki hari ke-15 Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur menjadi hal yang sangat krusial bagi umat Muslim di Kota Surabaya. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), jadwal imsakiyah untuk wilayah Surabaya pada Kamis, 5 Maret 2026 menunjukkan waktu imsak yang stabil dibandingkan hari sebelumnya.

Jadwal Imsak dan Sholat Surabaya 5 Maret 2026

Berikut adalah rincian waktu imsak, subuh, hingga berbuka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya:

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 TERBIT 05:31 ZUHUR 11:44 ASAR 14:47 MAGRIB (Buka Puasa) 17:50 ISYA 18:59

Catatan Penting untuk Warga Surabaya: Waktu Imsak adalah sepuluh menit sebelum azan Subuh sebagai penanda untuk berhenti makan dan minum.

Pastikan mengikuti waktu lokal yang berlaku di Kota Surabaya dan sekitarnya (WIB).

Gunakan aplikasi resmi Kemenag atau pantau terus Media Indonesia untuk pembaruan jadwal harian.

Menjaga kesehatan di pertengahan Ramadan sangat penting. Disarankan bagi warga Surabaya untuk tetap mengonsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka, serta menjaga hidrasi tubuh dengan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur).

