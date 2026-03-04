Jadwal Imsakiyah dan Subuh Surabaya 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H)

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Memasuki hari ke-15 Ramadan 1447 H, ketepatan waktu sahur menjadi hal yang sangat krusial bagi umat Muslim di Kota Surabaya. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), jadwal imsakiyah untuk wilayah Surabaya pada Kamis, 5 Maret 2026 menunjukkan waktu imsak yang stabil dibandingkan hari sebelumnya.
Berikut adalah rincian waktu imsak, subuh, hingga berbuka puasa untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:09
|SUBUH
|04:19
|TERBIT
|05:31
|ZUHUR
|11:44
|ASAR
|14:47
|MAGRIB (Buka Puasa)
|17:50
|ISYA
|18:59
Menjaga kesehatan di pertengahan Ramadan sangat penting. Disarankan bagi warga Surabaya untuk tetap mengonsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur dan berbuka, serta menjaga hidrasi tubuh dengan pola 2-4-2 (2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur).
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Cek jadwal imsakiyah Kota Surabaya Minggu, 8 Maret 2026 (18 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu Subuh, Maghrib (buka puasa), dan doa niat puasa.
Cek jadwal imsak dan subuh di Surabaya hari ini, Rabu 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H) resmi Kemenag lengkap dengan niat puasa.
Cek jadwal imsak, subuh, dan buka puasa (Maghrib) Surabaya 3 Maret 2026 atau 13 Ramadan 1447 H terbaru sesuai jadwal Kemenag RI.
Jadwal Imsak dan Subuh Kota Surabaya Kamis 26 Februari 2026 (8 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu buka puasa dan niat puasa.
Simak jadwal imsakiyah dan waktu subuh di Kota Surabaya untuk hari ke-7 Ramadan 1447 H atau Rabu, 25 Februari 2026 berdasarkan data Kemenag.
Cek Jadwal Imsak dan Subuh Surabaya hari ini, Senin 9 Maret 2026 (19 Ramadan 1447 H). Pastikan waktu sahur Anda tepat sesuai jadwal resmi Kemenag RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved