Jadwal Imsakiyah Surabaya 8 Maret 2026: Imsak, Subuh, Buka Puasa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BERIKUT jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Minggu, 8 Maret 2026 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1447 H.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:09
|SUBUH
|04:19
|TERBIT
|05:31
|DUHA
|05:58
|ZUHUR
|11:43
|ASAR
|14:48
|MAGRIB (Buka Puasa)
|17:49
|ISYA
|18:58
Sebelum memulai puasa, umat Muslim diwajibkan membaca niat. Berikut bacaannya:
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى
"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."
Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."
Waktu imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat) agar umat Muslim dapat menyelesaikan sahur dan membersihkan diri sebelum waktu puasa dimulai secara resmi pada saat terbit fajar (Subuh).
Ingin tahu jadwal imsakiyah untuk Surabaya dan sekitarnya selama sebulan penuh Ramadan 2026? Klik saja artikel ini. (I-2)
Cek jadwal imsak dan subuh Surabaya 5 Maret 2026 (15 Ramadan 1447 H) resmi Kemenag. Pastikan waktu sahur Anda tepat agar ibadah puasa lancar.
Cek jadwal imsak dan subuh di Surabaya hari ini, Rabu 4 Maret 2026 (14 Ramadan 1447 H) resmi Kemenag lengkap dengan niat puasa.
Cek jadwal imsak, subuh, dan buka puasa (Maghrib) Surabaya 3 Maret 2026 atau 13 Ramadan 1447 H terbaru sesuai jadwal Kemenag RI.
Jadwal Imsak dan Subuh Kota Surabaya Kamis 26 Februari 2026 (8 Ramadan 1447 H). Lengkap dengan waktu buka puasa dan niat puasa.
Simak jadwal imsakiyah dan waktu subuh di Kota Surabaya untuk hari ke-7 Ramadan 1447 H atau Rabu, 25 Februari 2026 berdasarkan data Kemenag.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved