Jadwal Imsakiyah Surabaya 8 Maret 2026: Imsak, Subuh, Buka Puasa

BERIKUT jadwal imsakiyah dan waktu salat untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Minggu, 8 Maret 2026 atau bertepatan dengan 18 Ramadan 1447 H.

Jadwal Imsakiyah Surabaya - 8 Maret 2026 Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 SUBUH 04:19 TERBIT 05:31 DUHA 05:58 ZUHUR 11:43 ASAR 14:48 MAGRIB (Buka Puasa) 17:49 ISYA 18:58

Niat Puasa Ramadan

Sebelum memulai puasa, umat Muslim diwajibkan membaca niat. Berikut bacaannya:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghadin 'an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadzihis sanati lillahi ta'ala."

Artinya: "Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta'ala."

Pentingnya Waktu Imsak

Waktu imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum azan Subuh sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyat) agar umat Muslim dapat menyelesaikan sahur dan membersihkan diri sebelum waktu puasa dimulai secara resmi pada saat terbit fajar (Subuh).

