Jadwal Imsak Surabaya 9 Maret 2026: Persiapan Menuju 10 Hari Terakhir Ramadan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI hari ke-19 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Senin, 9 Maret 2026, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya kini berada di penghujung fase kedua Ramadan (fase Maghfirah). Ketepatan waktu sahur menjadi sangat penting bagi warga Kota Pahlawan yang mulai kembali beraktivitas di awal pekan.
Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal Imsakiyah dan Subuh untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Senin, 9 Maret 2026:
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|IMSAK
|04:09 WIB
|SUBUH
|04:19 WIB
|TERBIT (Syuruq)
|05:33 WIB
|DUHA
|06:00 WIB
Bagi warga yang tinggal di wilayah penyangga Surabaya, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit. Berikut estimasi waktu Imsak untuk wilayah sekitar:
Waktu Imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum adzan Subuh berkumandang. Hal ini berfungsi sebagai ihtiyat atau waktu kehati-hatian agar umat Muslim tidak terburu-buru saat menyelesaikan makan sahur. Sesuai tuntunan sunnah, sangat dianjurkan untuk mengakhiri sahur mendekati waktu Subuh, namun tetap berhenti total saat fajar shadiq mulai terbit.
