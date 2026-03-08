Jadwal Imsak Surabaya 9 Maret 2026: Persiapan Menuju 10 Hari Terakhir Ramadan

Ilustrasi.(Freepik)

MEMASUKI hari ke-19 Ramadan 1447 H yang jatuh pada Senin, 9 Maret 2026, umat Muslim di Kota Surabaya dan sekitarnya kini berada di penghujung fase kedua Ramadan (fase Maghfirah). Ketepatan waktu sahur menjadi sangat penting bagi warga Kota Pahlawan yang mulai kembali beraktivitas di awal pekan.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal Imsakiyah dan Subuh untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya pada Senin, 9 Maret 2026:

Ibadah Waktu (WIB) IMSAK 04:09 WIB SUBUH 04:19 WIB TERBIT (Syuruq) 05:33 WIB DUHA 06:00 WIB

Jadwal untuk Wilayah Sekitar Surabaya (Gerbangkertosusila)

Bagi warga yang tinggal di wilayah penyangga Surabaya, terdapat selisih waktu sekitar 1-2 menit. Berikut estimasi waktu Imsak untuk wilayah sekitar:

Sidoarjo: 04:09 WIB

04:09 WIB Gresik: 04:10 WIB

04:10 WIB Mojokerto: 04:10 WIB

04:10 WIB Bangkalan: 04:09 WIB

04:09 WIB Lamongan: 04:11 WIB

Tips Sahur Senin: Karena hari ini merupakan awal pekan kerja, disarankan bagi warga Surabaya untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau gandum serta mencukupi asupan air mineral saat sahur guna menjaga hidrasi selama jam kantor.

Pentingnya Waktu Imsak (Ihtiyat)

Waktu Imsak di Indonesia umumnya ditetapkan 10 menit sebelum adzan Subuh berkumandang. Hal ini berfungsi sebagai ihtiyat atau waktu kehati-hatian agar umat Muslim tidak terburu-buru saat menyelesaikan makan sahur. Sesuai tuntunan sunnah, sangat dianjurkan untuk mengakhiri sahur mendekati waktu Subuh, namun tetap berhenti total saat fajar shadiq mulai terbit.

