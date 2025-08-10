Tujuh Remaja yang Diduga Hendak Tawuran Ditangkap Polisi

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Polres Metro Jakarta Pusat menangkap tujuh remaja yang diduga hendak tawuran di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Senen dan Kemayoran dengan menyita sejumlah barang bukti.
"Kami tidak akan menolerir aksi tawuran. Patroli akan terus digencarkan, apalagi di titik-titik rawan. Anak-anak muda yang terlibat akan kami proses sesuai hukum," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, hari ini.
Empat pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Kramat Sentiong, Senen, ditangkap oleh Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta. Yaitu MER (16), AP (28), LI(17) dan YS (22).
Dari tangan mereka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah celurit, dua unit ponsel, dan satu buah dompet.
Tiga pemuda lainnya diamankan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka juga diduga hendak tawuran. Yakni AR (17), S (23) dan RA (19). Mereka merupakan warga Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran.
Setelah diamankan, ketiganya diserahkan ke Polsek Kemayoran untuk proses lebih lanjut. Polisi kemudian melakukan pendataan, tes uryin, interogasi, memanggil orang tua, membuat surat pernyataan dan memberikan pembinaan.
Petugas berhasil mengamankan tiga remaja berikut barang bukti celurit. "Meskipun senjata tajam tersebut tidak berada langsung pada mereka, namun ditemukan di sekitar lokasi kejadian," kata dia.
Susatyo mengatakan bahwa ketujuh pemuda tersebut diamankan pada Minggu dini hari, setelah tim melakukan patroli untuk mengamankan wilayah Jakarta Pusat (Jakpus).(Ant/P-1)
TAWUR ialah fenomena kekerasan yang belakangan ini banyak berkembang di kalangan kelompok remaja yang berasal dari sekolah dan wilayah yang berbeda.
Barang bukti yang disita petugas dari remaja-remaja tersebut, berupa sejumlah senjata tajam jenis celurit dan kelewang, handphone sertasepeda motor.
Cegah tawuran! Tips efektif menghindari konflik, menjaga diri aman, dan membangun lingkungan positif. Pelajari cara meredam emosi dan mencari solusi damai sekarang.
Cegah tawuran! Pelajari strategi efektif mengatasi akar masalah, peran orang tua & sekolah. Raih lingkungan aman & harmonis tanpa kekerasan. Klik sekarang!
Cari tahu cara mengatasi tawuran efektif! Pelajari penyebab, dampak negatif, dan solusi jitu mencegah konflik antar pelajar. Klik sekarang!
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Peristiwa tersebut viral di media sosial Instagram @pokdarkamtibmas_cakungbarat yang memperlihatkan dua kelompok remaja saling melempar bom molotov dan menggunakan senjata tajam.
pengamanan ini dilakukan oleh Tim Patroli Presisi Samapta dalam rangka patroli kewilayahan untuk mencegah aksi tawuran.
Cegah tawuran pelajar! Temukan cara efektif mengatasi akar masalah, membangun komunikasi positif, dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman & kondusif. Klik disini
Cegah tawuran pelajar! Temukan 5 cara efektif mengatasi akar masalah & membangun lingkungan sekolah aman. Klik & simak tips jitu hindari konflik antar siswa! lihat selengkapnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved