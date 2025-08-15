Headline
Megawati, SBY, dan Jokowi bakal Hadiri Peringatan HUT ke-80 RI di Istana

Fachri Audhia Hafiez
15/8/2025 15:38
Megawati, SBY, dan Jokowi bakal Hadiri Peringatan HUT ke-80 RI di Istana
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. 

Upacara akan digelar di Istana Negara, pada Minggu (17/8) mendatang. "(Megawati) insyaallah akan hadir," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga dipastikan hadir. Dia mencontohkan kehadiran Jokowi dan SBY pada Sidang Tahunan MPR 2025.

Baca juga : Istana Harapkan Kehadiran Megawati, SBY, dan Jokowi di Upacara HUT ke-80 RI

"(Jokowi, SBY) Insyaallah hadir tadi kan sudah liat Presiden SBY, Presiden Jokowi berkenan hadir," ujar Prasetyo.

Dia juga memastikan bahwa pihak Istana juga telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.

"Insya Allah semuanya sudah siap untuk memberikan yang terbaik dengan tugasnya masing-masing ini HUT ke-80 sangat sakral. Mari kita maknai bersama-sama kita semua selalu anak bangsa ya, mengenang kembali jasa para pahlawan, bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa," kata Prasetyo. (Fah/P-2)

 

 



