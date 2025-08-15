Megawati, SBY, dan Jokowi bakal Hadiri Peringatan HUT ke-80 RI di Istana

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.
Upacara akan digelar di Istana Negara, pada Minggu (17/8) mendatang. "(Megawati) insyaallah akan hadir," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga dipastikan hadir. Dia mencontohkan kehadiran Jokowi dan SBY pada Sidang Tahunan MPR 2025.
"(Jokowi, SBY) Insyaallah hadir tadi kan sudah liat Presiden SBY, Presiden Jokowi berkenan hadir," ujar Prasetyo.
Dia juga memastikan bahwa pihak Istana juga telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
"Insya Allah semuanya sudah siap untuk memberikan yang terbaik dengan tugasnya masing-masing ini HUT ke-80 sangat sakral. Mari kita maknai bersama-sama kita semua selalu anak bangsa ya, mengenang kembali jasa para pahlawan, bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa," kata Prasetyo. (Fah/P-2)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Puan terlihat tersenyum saat menyampaikan dirinya mewakili Megawati dalam agenda rutin tahunan tersebut.
PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
