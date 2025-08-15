Megawati, SBY, dan Jokowi bakal Hadiri Peringatan HUT ke-80 RI di Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi .(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

Upacara akan digelar di Istana Negara, pada Minggu (17/8) mendatang. "(Megawati) insyaallah akan hadir," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga dipastikan hadir. Dia mencontohkan kehadiran Jokowi dan SBY pada Sidang Tahunan MPR 2025.

"(Jokowi, SBY) Insyaallah hadir tadi kan sudah liat Presiden SBY, Presiden Jokowi berkenan hadir," ujar Prasetyo.

Dia juga memastikan bahwa pihak Istana juga telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.

"Insya Allah semuanya sudah siap untuk memberikan yang terbaik dengan tugasnya masing-masing ini HUT ke-80 sangat sakral. Mari kita maknai bersama-sama kita semua selalu anak bangsa ya, mengenang kembali jasa para pahlawan, bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa," kata Prasetyo. (Fah/P-2)