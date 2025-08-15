Presiden Prabowo Dapat 2 Jempol dari Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengacungkan jempol ke Presiden Prabowo Subianto usai Sidang Tahunan MPR 2025 .(Youtube DPR RI)

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengacungkan jempol ke Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi usai rangkaian Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).

Pantauan Metrotvnews.com, awalnya Prabowo menyalami sejumlah tamu yang hadir. Termasuk Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Try Soetrisno.

Jokowi yang bersebelahan di Try, lalu didatangi oleh Prabowo. Prabowo dan Jokowi sempat bersalaman.

Lalu, Jokowi mengacungkan sambil mengisyaratkan memuji pidato Prabowo. Selain itu, Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.

Kemudian, Prabowo melanjutkan langkahnya untuk menyalami sejumlah tamu. Pada sidang tahunan ini Presiden dan wapres yang hadir meliputi Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi); Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma'ruf Amin. (Fah/P-2)