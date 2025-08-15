Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Presiden Prabowo Dapat 2 Jempol dari Jokowi

Fachri Audhia Hafiez
15/8/2025 15:46
Presiden Prabowo Dapat 2 Jempol dari Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengacungkan jempol ke Presiden Prabowo Subianto usai Sidang Tahunan MPR 2025 .(Youtube DPR RI)

PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengacungkan jempol ke Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi usai rangkaian Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8).

Pantauan Metrotvnews.com, awalnya Prabowo menyalami sejumlah tamu yang hadir. Termasuk Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Try Soetrisno.

Jokowi yang bersebelahan di Try, lalu didatangi oleh Prabowo. Prabowo dan Jokowi sempat bersalaman.

Lalu, Jokowi mengacungkan sambil mengisyaratkan memuji pidato Prabowo. Selain itu, Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.

Kemudian, Prabowo melanjutkan langkahnya untuk menyalami sejumlah tamu. Pada sidang tahunan ini Presiden dan wapres yang hadir meliputi Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi); Wapres ke-6 RI Try Soetrisno; Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla; Wapres ke-11 RI Boediono; Wapres ke 13 RI Ma'ruf Amin. (Fah/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved