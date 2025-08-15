Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Ditetapkan Rp335 Triliun

Presiden Prabowo Subianto .(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Hal ini diungkapkan dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

"Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun," ujar Presiden Prabowo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dengan anggaran tersebut, Prabowo menargetkan MBG dapat menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Pelayanan gizi akan dilakukan melalui satuan pelayanan khusus yang dibangun hingga ke pelosok negeri.

"Ke depan program ini akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat," bebernya.

MBG, kata Prabowo, menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.

"Ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ditahan petani nelayan peternak dan pelaku pelaku UMKM," tandas Prabowo. (Bob/P-2)