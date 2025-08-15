Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Ditetapkan Rp335 Triliun

Kautsar Widya Prabowo
15/8/2025 16:07
Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Ditetapkan Rp335 Triliun
Presiden Prabowo Subianto .(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Hal ini diungkapkan dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026.

"Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun," ujar Presiden Prabowo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dengan anggaran tersebut, Prabowo menargetkan MBG dapat menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Pelayanan gizi akan dilakukan melalui satuan pelayanan khusus yang dibangun hingga ke pelosok negeri.

Baca juga : Program Makan Bergizi Gratis Capai 20 Juta Penerima dalam 7 Bulan

"Ke depan program ini akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat," bebernya.

MBG, kata Prabowo, menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.

"Ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ditahan petani nelayan peternak dan pelaku pelaku UMKM," tandas Prabowo. (Bob/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved