Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Ditetapkan Rp335 Triliun

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Hal ini diungkapkan dalam pidato RAPBN dan Nota Keuangan 2026.
"Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun," ujar Presiden Prabowo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Dengan anggaran tersebut, Prabowo menargetkan MBG dapat menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia. Pelayanan gizi akan dilakukan melalui satuan pelayanan khusus yang dibangun hingga ke pelosok negeri.
"Ke depan program ini akan efektif memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal bagi masyarakat," bebernya.
MBG, kata Prabowo, menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta upaya meningkatkan ekonomi lokal.
"Ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ditahan petani nelayan peternak dan pelaku pelaku UMKM," tandas Prabowo. (Bob/P-2)
Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) rencananya akan dilakukan sebelum 17 Agustus.
Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong, tradisi, dan budaya bangsa.
Presiden menjelaskan bahwa peran APBN harus lebih proporsional dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan publik yang terbaik bagi rakyat.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang distorsi ekonomi dinilai merupakan realita yang ada.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
