Pusat Diminta Atasi Masalah di Pati

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Fachri Audhia Hafiez
14/8/2025 16:17
Ketua MPR Pastikan Jokowi Hadir di Sidang Tahunan, Kehadiran Megawati Masih Tanda Tanya
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani.(Medcom/Fachri Audhia Hafiez)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025. Kepastian ini disampaikan setelah sebelumnya beredar kabar bahwa Jokowi belum memberikan konfirmasi.

“Pak Jokowi, insya Allah, akan hadir,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Namun, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga kini belum memastikan kehadirannya. Sementara itu, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sudah menyatakan siap datang.

“Konfirmasi sementara yang bisa kami sampaikan, rencananya Pak SBY insya Allah hadir,” kata Muzani.

Ia menambahkan, pihak MPR masih menunggu kepastian dari para mantan presiden dan wakil presiden lainnya, termasuk para istri mantan wakil presiden. “Kami masih menanti konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden, dan para pendamping mereka. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengungkapkan sejumlah mantan wakil presiden yang telah memastikan kehadiran. Mereka adalah Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wapres ke-11 Boediono.

“Yang sudah konfirmasi hadir adalah Pak SBY, Pak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla, dan Pak Boediono,” jelas Siti di Senayan. (Z-10

 



Editor : Gana Buana
