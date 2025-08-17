Jan Ethes dan La Lembah Manah di Istana Merdeka dapat Pelukan Hangat dari Prabowo

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto memeluk dua anak dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan istrinya, Selvi Ananda, yaitu Jan Ethes dan La Lembah Manah, selepas rangkaian Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Dalam dua foto yang dibagikan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo memeluk lebih dulu Jan Ethes, kemudian adiknya, La Lembah Manah, saat keduanya menemui Presiden di Istana Merdeka. Presiden juga sempat mencium kepala La Lembah.

Busana Adat?

Tak jauh dari La Lembah dan Jan Ethes, Wapres Gibran dan Selvi berdiri menyaksikan momen dua anaknya dipeluk oleh Presiden Prabowo.

Wapres Gibran beserta keluarganya mengikuti secara langsung prosesi Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu pagi, dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gibran, saat mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Minggu pagi mengenakan busana adat Kerawang Gayo asal Aceh. Sementara itu, Selvi dan dua anaknya, yaitu Jan Ethes dan La Lembah mengenakan pakaian adat Palembang.

Bersama Keluarga?

Wapres Gibran tiba dalam waktu yang sama dengan keluarganya dan mengikuti rangkaian upacara dari awal sampai akhir.

Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan setelan beskap Melayu lengkap dengan kain songket di pinggang, memimpin untuk pertama kalinya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Minggu pagi.

Jumlah Hadirin?

Sebanyak 8.000 orang memenuhi area Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Selepas upacara, Presiden Prabowo menerima presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Merdeka. Kemudian, Presiden Prabowo pun berfoto bersama dengan para presiden dan wakil presiden pendahulunya yang mengikuti upacara pada pagi ini.

Tokoh-tokoh yang diterima oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka selepas upacara, yaitu Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, kemudian Wakil Presiden Ke-13 KH Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan yang sama di Istana Merdeka, ada pula Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan istri dari Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. (Ant/P-3)