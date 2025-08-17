Derap Kuda, Deru Motoris, dan Sakralnya Merah Putih di Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
KIRAB Bendera Pusaka dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025, menghadirkan kisah membanggakan dari para peserta yang terlibat.
Di balik derap langkah pasukan, deru motoris, dan kemegahan formasi, tersimpan cerita haru, pengorbanan, sekaligus kebanggaan mereka sebagai penjaga Sang Merah Putih di halaman sakral Istana Merdeka.
Di barisan motoris, tampil gagah Letnan Satu CPM Kowad Febby Fitri Frizaldy, lulusan Akmil 2017, yang memimpin 45 motoris.
"Perasaannya sangat-sangat bangga tentunya bisa menjadi bagian dari HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang spesial ini. Jadi saya bangga banget sih ada di salah satu bagian dari mereka," ujarnya.
Namun, kebanggaan itu harus dibayar dengan pengorbanan. Febby melewatkan ulang tahun anak pertamanya, Freya, yang bertepatan dengan hari perayaan.
"Sebenarnya rasanya campur aduk ya. Bangga bisa jadi pembuka kirab, tapi ada sedihnya juga karena harus meninggalkan keluarga. Kebetulan anak yang pertama 17 Agustus ulang tahun, jadi mama izin kerja dulu ya. Semoga anak-anak bisa bangga juga sama mamanya," ungkapnya dengan haru.
Di sisi lain, Kirana Ashawidya Baskara mendapat kehormatan besar tahun ini. Setelah sebelumnya menjadi cadangan pembawa baki, kini ia dipercaya membawa Bendera Pusaka.
"Saya pastinya merasa sangat bangga dan juga kirab ini sangat special moment ya," tuturnya.
Latihan intensif dilakukan sejak di Cibubur hingga Monas beberapa hari sebelum upacara. Baginya, momen ini terasa lebih sakral, karena bertepatan dengan upacara pertama Presiden Prabowo Subianto.
"Bangga banget bisa bawa bendera pusaka. Apalagi ini sangat sakral dan spesial," tambahnya.
Kemegahan kirab semakin lengkap dengan hadirnya pasukan berkuda. Letkol Kavaleri Chandra Alit Saputra, Komandan Batalyon Kavaleri Berkuda 1 Sembrani, menjelaskan bahwa persiapan dilakukan selama dua bulan penuh dedikasi.
"Tantangannya adalah satuan kavaleri berkuda itu bisa berhasil apabila peduli dan sayang terhadap kudanya. Itulah tantangan kami," ucapnya.
Ia berharap tradisi derap kuda ini akan terus menjadi bagian penting dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun mendatang.
Kirab Bendera Pusaka tahun ini bukan sekadar simbol seremonial. Dari motoris wanita, pembawa bendera pusaka, hingga pasukan berkuda, semua menyatu dalam semangat kebersamaan lintas generasi.
Kemegahan kirab meneguhkan pesan bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia adalah amanah yang diwariskan untuk terus dijaga. Merah Putih bukan sekadar bendera, melainkan lambang harga diri bangsa yang harus selalu dikibarkan dengan penuh hormat dan cinta. (Z-10)
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa pesan penting bahwa persatuan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kemajuan bangsa.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Antusias Warga Mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 RI
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
Kumpulan 150 ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 penuh makna, inspiratif, dan menyentuh hati. Cocok untuk caption media sosial, pidato singkat, hingga kartu ucapan Dirgahayu RI.
Dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI, KPK membuka layanan khusus kunjungan tahanan.
Masyarakat menampilkan berbagai tema untuk memeriahkan karnaval kemerdekaan di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten.
Kirab merah putih digelar dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 80 meter
