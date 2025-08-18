Megawati Absen Upacara di Istana, PDIP Tegaskan Hubungan dengan Prabowo Baik

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri(ANTARA FOTO/Monang Sinaga)

KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8). Absennya Presiden ke-5 RI tersebut dinilai oleh Senior Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sikap yang tidak kompak.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan hingga saat ini hubungan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

“Hubungan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo sangat baik, ibarat adik-kakak, hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan juga baik,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Senin (18/8).

Baca juga : Megawati Absen Upacara HUT ke-80 RI di Istana? Hasto Jelaskan Alasannya

Guntur menyebut Megawati berhalangan hadir ke istana lantaran sudah terjadwal menjadi inspektur upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Selain itu, Guntur menepis ketidak kompakan yang dikatakan Luhut sebab sejak sejak tahun lalu Megawati kerap memperingati HUT kemerdekaan dan lomba rakyat bersama para pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat sekitar sebagai sebuah tradisi.

“Jadi sudah kirim pesan tidak bisa hadir di Istana. Beliau memperingati HUT kemerdekaan bersama pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat, karena setelah upacara ada lomba rakyat,” jelasnya.

Baca juga : Prabowo Percaya Megawati? Ini Penjelasan dari Hasto

Kendati demikian, Guntur menekankan bahwa pada 16 Agustus 2025, Megawati telah hadir dalam pengukuhan Paskibraka di Istana.

“Bu Mega sudah menitipkan pesan ke Presiden Prabowo melalui Bapak Mensesneg. Jadi Ibu Megawati tidak hadir di Istana bukan karena ada masalah dengan Presiden Prabowo, tapi karena beliau menjadi inspektur upacara,” imbuhnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana. Dia menyebut Megawati memimpin upacara bersama kader PDIP.

"Presiden ke-5 konfirmasi terakhir berhalangan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka karena beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP,” jelasnya. (P-4)