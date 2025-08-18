Megawati Absen Upacara di Istana, PDIP Tegaskan Hubungan dengan Prabowo Baik

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8). Absennya Presiden ke-5 RI tersebut dinilai oleh Senior Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sikap yang tidak kompak.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan hingga saat ini hubungan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.
“Hubungan Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo sangat baik, ibarat adik-kakak, hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan juga baik,” kata Guntur Romli kepada wartawan, Senin (18/8).
Guntur menyebut Megawati berhalangan hadir ke istana lantaran sudah terjadwal menjadi inspektur upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Selain itu, Guntur menepis ketidak kompakan yang dikatakan Luhut sebab sejak sejak tahun lalu Megawati kerap memperingati HUT kemerdekaan dan lomba rakyat bersama para pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat sekitar sebagai sebuah tradisi.
“Jadi sudah kirim pesan tidak bisa hadir di Istana. Beliau memperingati HUT kemerdekaan bersama pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat, karena setelah upacara ada lomba rakyat,” jelasnya.
Kendati demikian, Guntur menekankan bahwa pada 16 Agustus 2025, Megawati telah hadir dalam pengukuhan Paskibraka di Istana.
“Bu Mega sudah menitipkan pesan ke Presiden Prabowo melalui Bapak Mensesneg. Jadi Ibu Megawati tidak hadir di Istana bukan karena ada masalah dengan Presiden Prabowo, tapi karena beliau menjadi inspektur upacara,” imbuhnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana. Dia menyebut Megawati memimpin upacara bersama kader PDIP.
"Presiden ke-5 konfirmasi terakhir berhalangan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka karena beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP,” jelasnya. (P-4)
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
