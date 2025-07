SBY Rilis Ulang Lagu Save Our World, Seruan untuk Penyelamatan Lingkungan

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama para musisi pada peluncuran video musik Save Our World, yang digelar di Jakarta, Selasa (1/7/2025).(ANTARA/Adimas Raditya)

PRESIDEN ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan aksi nyata penyelamatan lingkungan melalui pendekatan kreatif lewat lagu berjudul Save Our World.

Lagu tersebut, menurut SBY, merupakan ekspresi kepeduliannya terhadap Bumi yang kini menghadapi ancaman serius akibat krisis iklim.

"Saya ini benar-benar makin peduli, makin serius, dan ingin berbuat langkah-langkah yang nyata tentang penyelamatan Bumi kita, tentang

climate, environment," kata SBY dalam peluncuran video musik Save Our World yang digelar di Jakarta, Selasa (1/7).

SBY mengungkapkan keterlibatannya dalam berbagai inisiatif internasional terkait perubahan iklim sejak menjabat sebagai presiden.

Ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP) 13 di Bali pada 2007 sebagai momentum penting.

"Hampir gagal pertemuan itu, tetapi saya dengan sahabat dekat saya Ban Ki Moon bersama-sama untuk menyelamatkan dan lahirlah Bali Roadmap," ujarnya.

Ia juga menceritakan bahwa semangat penyelamatan lingkungan membawanya menulis lagu Untuk Bumi Kita pada 2010 setelah mengikuti Konferensi Iklim dan Kehutanan di Oslo, Norwegia.

"Pagi-pagi sebelum bertolak ke Jakarta, saya didampingi almarhumah Ibu Ani main gitar dan terciptalah lagu ini," kenangnya.

Versi bahasa Inggris dari lagu tersebut, Save Our World, kemudian diproduksi bersama musisi Amerika Serikat.

Pada 2025, lagu ini diaransemen ulang dan dibawakan oleh 35 musisi lintas generasi.

Ia menegaskan bahwa isu lingkungan bukan hanya urusan kementerian terkait atau para pakar.

SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.

"Semua pemimpin termasuk di Indonesia, memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral. Say something and do something. Semua punya tanggung jawab," katanya.

Lagu Save Our World, yang diinisiasi SBY melalui The Yudhoyono Institute (TYI) telah diaransemen ulang oleh musisi Tohpati dan digarap secara sinematis oleh DossGuaVA XR Studio.

Versi terbaru ini melibatkan 35 penyanyi lintas generasi dan genre di antaranya musisi legendaris seperti (Almarhumah) Titiek Puspa, Erie Djohan, Titiek Sandhora, hingga musisi populer seperti Yuni Shara, Andy/rif, dan Sandhy Sondoro turut menyuarakan kepedulian terhadap bumi kita.

Untuk pertama kalinya pula, empat musisi rap Saykoji, Toton Caribo, Ayuenstar, dan PB Glas berkolaborasi dalam satu bagian lagu ini, sehingga menambah warna dan semangat baru dalam penyampaian pesan. (Ant/Z-1)