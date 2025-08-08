Kenalan dengan Papion, Grup Idol Baru dari Indonesia

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
INDONESIA kembali kedatangan grup idola baru bernama Papion, yang beranggotakan empat penyanyi muda dari Indonesia, Thailand, dan Amerika Serikat. Pada Kamis, (7/8), Papion untuk pertama kalinya melangsungkan showcase sekaligus memperkenalkan mereka dan dua lagunya diperdengarkan ke publik.
Papion terdiri dari Angel (Indonesia), Ponn (Thailand), Naufa (Indonesia), Naia (Amerika Serikat) dan Farah (Indonesia). Nama grup idola ini terinspirasi dari kata ‘Papillon’ dalam bahasa Prancis yang berarti kupu-kupu, sebagai simbol keberagaman, kebebasan, dan metamorfosis.
Saat ini, Papion telah memiliki dua lagu berjudul push the button, yang menjadi debut karya mereka, dan Song from My Heart, lagu yang juga menjadi lagu tema sebuah minuman kemasan asal Jepang. Dua lagu ini diproduksi oleh musisi ternama asal Jepang, Ryo ‘LEFTY’ Miyata, dengan koreografi push the button dari Park Jihyo, koreografer asal Korea Selatan.
“Melalui lagu push the button, kami ingin mengalahkan stigma bahwa ketakutan, keraguan, insecurity itu nyata. Namun, yang bisa dilakukan adalah menerjangnya dengan push the button, dan move forward and chase dream,” kata Angel saat konferensi pers di Studio 2 Bali United di Duri Kepa, Jakarta Barat, Kamis, (7/8).
“Kami ingin menunjukkan potensi kami, salah satunya saat kami tampil, untuk memberikan yang maksimal agar penonton dan pendengar bisa ikut merasakan feel-nya,” tambah Farah.
Sebelum debut, Papion telah menjalani masa latihan selama kurun dua tahun dan berpindah-pindah negara. Ke depan, grup idola baru ini berkomitmen untuk menyajikan musik dan konsep dalam berbagai genre yang menyuarakan perasaan generasi muda. (M-3)
Billkiss mencuri perhatian lewat sejumlah single kuat. Salah satunya adalah La Gila (2022), sebuah pengakuan jujur tentang seseorang yang tak kunjung hilang dari ingatan.
Petra Sihombing, melalui lirik apa adanya dalam Senang OK, Sedih GPP, mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kebahagiaan, tapi juga memeluk kesedihan.
Album Langit mulai dikerjakan oleh Rrag sejak 2023 lalu, berangkat dari tabungan materi yang sudah dikumpulkan setelah era EP perdana Eter (2019).
Kali ini, Rupert Grint kembali untuk peran cameo kejutan di video klip A Little More milik Ed Sheeran, 14 tahun setelah video klip Lego House.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau Sspace terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Itu dilakukan melalui tranformasi Sspace Musik dari TV Kereta ke ruang publik.
PT Big Records Asia memperkenalkan single solo kedua dari Febree yang berjudul Berevolusi.
On The Way, lagu tema serial anime Dan Da Dan, saat ini, sedang menjadi perbincangan di 20 pasar di seluruh dunia, dengan raihan yang luar biasa di Asia dan sekitarnya.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Lagu terbaru Keina Suda, Last Look, telah dipilih sebagai lagu tema pembuka kedua untuk siaran ulang ulang tahun ke-10 Assassination Classroom.
Temukan lirik dan chord lagu rohani Kemurahan Tuhan oleh Angel Pieters. Mudah dipelajari dengan kunci gitar sederhana untuk pemula.
