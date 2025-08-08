Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

Kenalan dengan Papion, Grup Idol Baru dari Indonesia

Fathurrozak
08/8/2025 15:01
Grup idola Papion(MI/Fathurrozak)

INDONESIA kembali kedatangan grup idola baru bernama Papion, yang beranggotakan empat penyanyi muda dari Indonesia, Thailand, dan Amerika Serikat. Pada Kamis, (7/8), Papion untuk pertama kalinya melangsungkan showcase sekaligus memperkenalkan mereka dan dua lagunya diperdengarkan ke publik.

Papion terdiri dari Angel (Indonesia), Ponn (Thailand), Naufa (Indonesia), Naia (Amerika Serikat) dan Farah (Indonesia). Nama grup idola ini terinspirasi dari kata  ‘Papillon’ dalam bahasa Prancis yang berarti kupu-kupu, sebagai simbol keberagaman, kebebasan, dan metamorfosis. 

Saat ini, Papion telah memiliki dua lagu berjudul push the button, yang menjadi debut karya mereka, dan Song from My Heart, lagu yang juga menjadi lagu tema sebuah minuman kemasan asal Jepang. Dua lagu ini diproduksi oleh musisi ternama asal Jepang, Ryo ‘LEFTY’ Miyata, dengan koreografi push the button dari Park Jihyo, koreografer asal Korea Selatan. 

“Melalui lagu push the button, kami ingin mengalahkan stigma bahwa ketakutan, keraguan, insecurity itu nyata. Namun, yang bisa dilakukan adalah menerjangnya dengan push the button, dan move forward and chase dream,” kata Angel saat konferensi pers di Studio 2 Bali United di Duri Kepa, Jakarta Barat, Kamis, (7/8). 

“Kami ingin menunjukkan potensi kami, salah satunya saat kami tampil, untuk memberikan yang maksimal agar penonton dan pendengar bisa ikut merasakan feel-nya,” tambah Farah.

Sebelum debut, Papion telah menjalani masa latihan selama kurun dua tahun dan berpindah-pindah negara. Ke depan, grup idola baru ini berkomitmen untuk menyajikan musik dan konsep dalam berbagai genre yang menyuarakan perasaan generasi muda. (M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
