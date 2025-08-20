Kemenag Tugaskan 98 Guru PAI Mengajar di Sekolah Rakyat

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penugasan itu menjadi bentuk dukungan Kemenag dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis nilai keagamaan.
Direktur Pendidikan Agama Islam Muhammad Munir mengatakan, penugasan guru tersebut akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari rekomendasi Kantor Wilayah Kemenag tingkat provinsi hingga seleksi oleh tim asesor lintas kementerian dan lembaga.
"Ada tim asesor untuk menyeleksi calon guru PAI di Sekolah Rakyat, dengan melibatkan pihak dari Kemenag, Kemensos, Kemendikdasmen, BNPT dan BKN. Dan Alhamdulillah, sejak Sekolah Rakyat dimulai pada pertengahan Juli lalu, ada 98 guru PAI yang terpilih," kata Munir dalam keterangannya, Rabu (20/8).
Ia mengatakan, seharusnya ada 100 guru yang ditugaskan, namun ada dua lokasi Sekolah Rakyat di Biak, Numfor dan Sarmi Selatan, Papua yang tidak membutuhkan guru PAI karena semua siswanya beragama Kristen.
"Nantinya para guru mata pelajaran dan kepala sekolah rakyat lainnya, yang sudah ditugaskan akan mengikuti Pembekalan di JIEXPO Kemayoran pada 21-23 Agustus 2025," tuturnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat sudah diselenggarakan di 100 titik di seluruh Indonesia sebagai implementasi Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Ke depannya, kata Munir, Kemenag juga tengah memproses pengusulan 59 guru PAI untuk mengisi Sekolah Rakyat baru. "Kemenag saat ini sedang memproses pengusulan 59 guru PAI untuk Sekolah Rakyat. Sebab, ada penambahan 59 titik Sekolah Rakyat," ujarnya. (H-3)
Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam menetapkan sebanyak 69.313 guru mata pelajaran PAI di sekolah sebagai peserta PPG Batch 2 Tahun 2025.
