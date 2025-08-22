Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Presiden Prabowo Beri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat

Kautsar Widya Prabowo
22/8/2025 16:53
Presiden Prabowo Beri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Beri Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat(tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri acara pembekalan guru dan kepala Sekolah Rakyat yang digelar di JIExpo, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/8)

Prabowo tiba sekitar pukul 16.25 WIB dengan mengenakan baju safari cokelat lengan panjang dan peci hitam. Kehadirannya langsung disambut meriah ribuan guru serta kepala Sekolah Rakyat yang mengenakan seragam hijau tua. Mereka menyanyikan yel-yel penuh semangat untuk menyambut Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.

Ia juga menyapa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, di antaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Mensos Saifullah Yusuf, Menag Nasaruddin Umar, Menkomdigi Meutya Hafid, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Acara pembekalan kali ini diikuti oleh 154 kepala sekolah dan 2.221 guru Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Sosial menargetkan jumlah Sekolah Rakyat bertambah menjadi 165 pada tahun ajaran 2025/2026. Total kapasitasnya diproyeksikan mencapai 15.895 siswa, dengan dukungan 2.407 guru serta 4.442 tenaga pendidik. (P-4)

 



Editor : Akmal
