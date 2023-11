Ubah Krisis Jadi Peluang Sukses Ala Pebisnis dan Trainer Muda Coach Ican

MENGAWALI karirnya dari titik terendah, Founder lembaga pelatihan penyedia training online interaktif dan inspiratif Muhammad Irsan atau yang akrab disapa Coach Ican kini sukses membangung karirnya sebagai pebisnis dan trainer business coach untuk banyak perusahaan di di Tanah Air

Lahir di Jakarta, 18 Desember 1983 Coach Ican menyelesaikan pendidikan S1- nya di . Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Mathematics. Coach Ican juga menempa pendidikan S2 di Universitas BINUS jurusan Strategic Management hingga lulus pada tahun 2016.

Semasa muda sejak tahun 2005, Coach Ican juga mulai bekerja dengan menjadi Business Intelligence Analytics di Standard Chartered Bank, hingga Head of CCPL Product, Portofolio, Installment di Maybank.

Baca juga : 18 Pemenang IdenTIK 2023 akan Melaju ke ASEAN Digital Awards 2024 di Thailand

Dalam perjalanan karirnya, Coach Ican cukup banyak menghadapi fase up and down, yang hampir membuat dia mengakhiri hidupnya. Di tahun 2007, ia harus kehilangan ibunya akibat tragedi perampokan dan pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Pada saat itu, Coach Ican yang masih berumur 24 tahun terbangun di tengah malam karena suara gaduh yang berasal dari kamar orang tuanya.

Baca juga : Nyalacan dan Cariilimu Lakukan Kolaborasi Solutif Pengembangan Perusahaan

Tak disangka-sangka, justru ia malah menemukan ibunya yang sudah bersimbah darah dan tidak bernyawa. Coach Ican yang sebelumnya mengaku sempat mengejar pelaku, akhirnya harus merelakan kejadian tersebut karena hingga saat ini pelaku tidak ditemukan dan kasus nya pun sudah tidak dilanjutkan oleh polisi.

Tak hanya itu, pada tahun 2018, Coach Ican juga mengalami sakit keras. Ia didiagnosis terkena Periodic Paralysis Hypokalemia, yaitu penyakit langka yang ditandai dengan pelemahan otot rangka dan bersifat periodik atau waktu tertentu.

Akibat sakitnya itu, ia terpaksa di PHK dari pekerjaannya dan sempat menganggur sehingga ia tidak memiliki penghasilan selama 1 (satu) tahun. Bahkan, ia sempat terlilit hutang hingga 10 milyar.

Kejadian-kejadian inilah yang membuat Coach Ican hampir menyerah dan ingin mengakhiri hidupnya sampai dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan ahli psikolog dan akhirnya berdamai dengan berbagai peristiwa di hidupnya serta mengambil hikmah dari berbagai peristiwa tersebut.

Dari sinilah Coach Ican memutuskan untuk bangkit dari masa sulitnya dan mulai untuk membangun bisnis yang bisa menyebarkan dampak nyata agar bisa bertahan hidup, yaitu Cariilmu.

Cariilmu merupakan Mitra Pelatihan Resmi Kartu Prakerja yang telah berdiri sejak tahun 2018. Cariilmu menyediakan training online interaktif dan inspiratif berkualitas tinggi dimana Peserta Prakerja leluasa memilih materi yang mendukung keinginan menjadi karyawan, freelance, atau memulai bisnis sendiri.

Dengan modal awal dari pesangon dan BPJS sebesar 100 juta rupiah, akhirnya Coach Ican berhasil mengembangkan bisnis Cariilmu hingga berhasil menduduki posisi top 3 pelatihan di Program Kartu Prakerja dan Coach Ican juga membantu lebih dari 200.000 orang di seluruh indonesia untuk meningkatkan karir dan kewirausahaan secara global dengan membagikan berbagai kelas dan berbagai ilmu.

Tidak hanya Cariilmu, Coach Ican juga berhasil menciptakan beberapa brand lainnya seperti SUAI Skincare dan Buatizin.id, serta beberapa program CSR seperti CariKebaikan dan IBJ Academy. Semua brand dan program tersebut kini berada di naungan PT. Ican Berkah Jaya (IBJ Group).

“Keberhasilan yang kita raih dalam hidup, sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kemauan kita sendiri untuk mengerjakannya. Dan ketika usaha yang kita rintis sendiri mulai membuahkan hasil, pasti ada perasaan puas dan bangga apalagi yang utama adalah bisa memberikan manfaat bagi orang banyak,” Tuturnya.

Prestasi Coach Ican tak hanya sebatas seorang entrepreneur sukses, namun juga sebagai seorang pembicara ulung yang telah menginspirasi ribuan orang di berbagai platform. Seperti Ia pernah menjadi main speaker di acara Maybank x Allianz, Seminar terbuka dengan tema ‘Management Festival’ di Universitas Nasional, Event Edukasi Cariilmu bareng Sucor Sekuritas, Event “Survive & Winning in Crisis” by Tung Desem Waringin x Cariilmu, bahkan hingga menjadi Host CNN Indonesia for King Charles Coronation di London. (Z-8)