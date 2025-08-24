Headline
Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 24 Agustus 2025. Pertemuan itu disebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
"Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 24 Agustus 2025, dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.
Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan.
"Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antarpemimpin bangsa serta menegaskan semangat persatuan yang senantiasa menjadi landasan kokoh dalam perjalanan Indonesia," pungkas Teddy. (H-1)
